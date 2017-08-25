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Марчук про введення миротворців на Донбас: від України може знадобитись згода на переговори з ОРДЛО

У Петра Порошенка ще немає згоди Верховної Ради на допуск іноземних військ
Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначає, що питання введення миротворчої місії, який останнім часом активно піднімає українська сторона, має велику кількість нюансів.
Марчук про введення миротворців на Донбас: від України може знадобитись згода на переговори з ОРДЛО Євген Марчук. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Друге, країна, яка ініціює направлення такої місії повинна дуже докладно аргументувати свою пропозицію. Для нашого випадку це буде не зовсім просто. Якщо ми в реченні вкажемо агресію Росії це буде означати війну двох держав. Миротворці, як правило, в таких випадках не беруть участь. Якщо ми не вказуємо агресію Росії, значить у нас внутрішній громадянський конфлікт і тоді миротворці можуть брати участь", - написав Марчук в Facebook.

У такому випадку знадобиться згода ватажків ОРДЛО і згоду України на переговори з ними.

Далі потрібно буде вирішувати питання і миротворців в ООН. Марчук передбачає, що в Радбезі ООН цю ініціативу заблокує Росія, а голосування в Генасамблеї буде дуже проблематичним.

Якщо допустити, що всі ці проблеми будуть вирішені позитивно для України, потрібно буде визначити чисельність місії, її бюджет, ротацію, рівень озброєності, розташування; врегулювати питання застосування зброї членами місії; отримати згоду парламентів учасників миротворчої операції.

Крім того, Марчук наголошує, що в керівництві місії напевно виявиться і Росія.

"Я впевнений, якщо Росія погодиться на цю миротворчу місію, вона буде наполягати не тільки включити її контингент до складу Місії, але і ввести свого представника до складу командування Місії. Якщо Росія не сторона конфлікту, а це швидше за все буде умовою Росії на цю Місію, тоді ніяких аргументів для заперечення щодо включення її контингенту і представника в командуванні Місії немає", - зазначив він.

Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.

На початку березня 2015 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ ввів в дію рішення РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

У червні 2015 року було прийнято закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Через рік Україна висловила подив у зв'язку з бездіяльністю Радбезу ООН у відповідь на прямий запит Києва про розгортання в окупованих регіонах Донбасу миротворчої місії ООН.

У вересні Порошенко має намір знову підняти це питання на сесії Генеральної асамблеї ООН.

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