Марчук про введення миротворців на Донбас: від України може знадобитись згода на переговори з ОРДЛО
"Друге, країна, яка ініціює направлення такої місії повинна дуже докладно аргументувати свою пропозицію. Для нашого випадку це буде не зовсім просто. Якщо ми в реченні вкажемо агресію Росії це буде означати війну двох держав. Миротворці, як правило, в таких випадках не беруть участь. Якщо ми не вказуємо агресію Росії, значить у нас внутрішній громадянський конфлікт і тоді миротворці можуть брати участь", - написав Марчук в Facebook.
У такому випадку знадобиться згода ватажків ОРДЛО і згоду України на переговори з ними.
Далі потрібно буде вирішувати питання і миротворців в ООН. Марчук передбачає, що в Радбезі ООН цю ініціативу заблокує Росія, а голосування в Генасамблеї буде дуже проблематичним.
Якщо допустити, що всі ці проблеми будуть вирішені позитивно для України, потрібно буде визначити чисельність місії, її бюджет, ротацію, рівень озброєності, розташування; врегулювати питання застосування зброї членами місії; отримати згоду парламентів учасників миротворчої операції.
Крім того, Марчук наголошує, що в керівництві місії напевно виявиться і Росія.
"Я впевнений, якщо Росія погодиться на цю миротворчу місію, вона буде наполягати не тільки включити її контингент до складу Місії, але і ввести свого представника до складу командування Місії. Якщо Росія не сторона конфлікту, а це швидше за все буде умовою Росії на цю Місію, тоді ніяких аргументів для заперечення щодо включення її контингенту і представника в командуванні Місії немає", - зазначив він.
Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.
На початку березня 2015 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ ввів в дію рішення РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".
У червні 2015 року було прийнято закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.
Через рік Україна висловила подив у зв'язку з бездіяльністю Радбезу ООН у відповідь на прямий запит Києва про розгортання в окупованих регіонах Донбасу миротворчої місії ООН.
У вересні Порошенко має намір знову підняти це питання на сесії Генеральної асамблеї ООН.
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