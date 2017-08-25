Марчук про введення миротворців на Донбас: від України може знадобитись згода на переговори з ОРДЛО

У Петра Порошенка ще немає згоди Верховної Ради на допуск іноземних військ

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначає, що питання введення миротворчої місії, який останнім часом активно піднімає українська сторона, має велику кількість нюансів.

"Друге, країна, яка ініціює направлення такої місії повинна дуже докладно аргументувати свою пропозицію. Для нашого випадку це буде не зовсім просто. Якщо ми в реченні вкажемо агресію Росії це буде означати війну двох держав. Миротворці, як правило, в таких випадках не беруть участь. Якщо ми не вказуємо агресію Росії, значить у нас внутрішній громадянський конфлікт і тоді миротворці можуть брати участь", - написав Марчук в Facebook.

У такому випадку знадобиться згода ватажків ОРДЛО і згоду України на переговори з ними.

Далі потрібно буде вирішувати питання і миротворців в ООН. Марчук передбачає, що в Радбезі ООН цю ініціативу заблокує Росія, а голосування в Генасамблеї буде дуже проблематичним.

Якщо допустити, що всі ці проблеми будуть вирішені позитивно для України, потрібно буде визначити чисельність місії, її бюджет, ротацію, рівень озброєності, розташування; врегулювати питання застосування зброї членами місії; отримати згоду парламентів учасників миротворчої операції.

Крім того, Марчук наголошує, що в керівництві місії напевно виявиться і Росія.

"Я впевнений, якщо Росія погодиться на цю миротворчу місію, вона буде наполягати не тільки включити її контингент до складу Місії, але і ввести свого представника до складу командування Місії. Якщо Росія не сторона конфлікту, а це швидше за все буде умовою Росії на цю Місію, тоді ніяких аргументів для заперечення щодо включення її контингенту і представника в командуванні Місії немає", - зазначив він.

Нагадаємо, що Україна вже два роки просить ввести миротворців на Донбас.

На початку березня 2015 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звернення до Ради безпеки ООН з проханням про введення миротворців на Донбас. Документ ввів в дію рішення РНБО "Про звернення до Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу щодо розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки".

У червні 2015 року було прийнято закон, який регулює питання проведення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки в частині розширення підстав для допуску і перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України.

Через рік Україна висловила подив у зв'язку з бездіяльністю Радбезу ООН у відповідь на прямий запит Києва про розгортання в окупованих регіонах Донбасу миротворчої місії ООН.

У вересні Порошенко має намір знову підняти це питання на сесії Генеральної асамблеї ООН.