Марчук припускає, що на борту російського Ту-154 стався вибух

Колишній очільник оборонного відомства додав, що у випадку розвалу літака з технічних причин, як правило, це починається не з носової частини, і екіпаж має секунди, щоб повідомити про подію.

"Якщо зв'язок з екіпажем пропав одночасно з пропаданням літака із радарів, то це може означати, що весь екіпаж (8 осіб) загинув одночасно і моментально. А це може означати, що відбувся вибух в чи близько до носової частини літака і весь екіпаж загинув раптово, або літак раптово розвалився і розгерметувався з якихось інших причин", - написав на своїй сторінці у Facebook Євген Марчук.

Колишній очільник оборонного відомства додав, що у випадку розвалу літака з технічних причин, як правило, це починається не з носової частини, і екіпаж має секунди, щоб повідомити про подію.

За словами Марчука, чорні скриньки знайти досить просто, адже вони подають імпульсні сигнали впродовж 30 днів, і відповідні пошукові прилади "чують" і "бачать" їх навіть із морської глибини до 1 кілометра. А на місці катастрофи глибина моря 70 метрів. Але залишається загадкою, чи розкриють росіяни справжню причину вибуху.

"Так звані чорні ящики (в дійсності вони червоні) росіяни знайдуть швидко. Один із них пише всі переговори екіпажу між собою і землею, а другий фіксує дуже багато технічних параметрів літака впродовж усього польоту. Але чи повідомлять росіяни про істинну причину аварії - побачимо", - написав Марчук.

Нагадаємо, сьогодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Офіційно причиною катастрофи російського військового літака ТУ-154 в районі Сочі була технічна несправність або помилка пілота.