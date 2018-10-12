Україна запропонує в Мінську два варіанти обміну полоненими з Росією, - Марчук
"Сьогодні готовий варіант обміну 27 грудня за формулою 23 на 23 і 66 на 19. Ми це офіційно запропонували на засіданні 4 грудня. Не погоджується Росія. Ми знову будемо вносити (цю пропозицію - ред.) 19 грудня, коли буде 101-й раунд переговорів у Мінську, останній цього року", - сказав Марчук, повідомляє "Укрінформ".
Він додав, що також офіційно запропонував провести окреме засідання, на якому по кожному пункту пропонують проаналізувати Мінські домовленості.
У цьому контексті він нагадав, що патрулі ОБСЄ протягом чотирьох років не мають доступу до певних регіонів, щоб проконтролювати відведення важкого озброєння, не створено зону безпеки вздовж неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, крім того, лінія зіткнення де-факто наполовину не збігається з узгодженою усіма сторонами, які підписали Мінські домовленості.
Марчук підкреслив, що Україна має достатній інформаційний ресурс по Мінському процесу, який потрібно активно використовувати і доводити до впливових фігур на Заході, "щоб було розуміння, що реально відбувається на сході України".
Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.
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