Україна запропонує в Мінську два варіанти обміну полоненими з Росією, - Марчук

Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук розповів, що на чергових переговорах українська сторона запропонує два варіанти обміну полоненими - за формулою 23 на 23 або 66 на 19.

"Сьогодні готовий варіант обміну 27 грудня за формулою 23 на 23 і 66 на 19. Ми це офіційно запропонували на засіданні 4 грудня. Не погоджується Росія. Ми знову будемо вносити (цю пропозицію - ред.) 19 грудня, коли буде 101-й раунд переговорів у Мінську, останній цього року", - сказав Марчук, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що також офіційно запропонував провести окреме засідання, на якому по кожному пункту пропонують проаналізувати Мінські домовленості.

У цьому контексті він нагадав, що патрулі ОБСЄ протягом чотирьох років не мають доступу до певних регіонів, щоб проконтролювати відведення важкого озброєння, не створено зону безпеки вздовж неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, крім того, лінія зіткнення де-факто наполовину не збігається з узгодженою усіма сторонами, які підписали Мінські домовленості.

Марчук підкреслив, що Україна має достатній інформаційний ресурс по Мінському процесу, який потрібно активно використовувати і доводити до впливових фігур на Заході, "щоб було розуміння, що реально відбувається на сході України".