Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна запропонує в Мінську два варіанти обміну полоненими з Росією, - Марчук

Українська сторона порушить це питання на переговорах ТКГ 19 грудня
Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук розповів, що на чергових переговорах українська сторона запропонує два варіанти обміну полоненими - за формулою 23 на 23 або 66 на 19.
Україна запропонує в Мінську два варіанти обміну полоненими з Росією, - Марчук Фото: qha.com.ua

"Сьогодні готовий варіант обміну 27 грудня за формулою 23 на 23 і 66 на 19. Ми це офіційно запропонували на засіданні 4 грудня. Не погоджується Росія. Ми знову будемо вносити (цю пропозицію - ред.) 19 грудня, коли буде 101-й раунд переговорів у Мінську, останній цього року", - сказав Марчук, повідомляє "Укрінформ".

Він додав, що також офіційно запропонував провести окреме засідання, на якому по кожному пункту пропонують проаналізувати Мінські домовленості.

У цьому контексті він нагадав, що патрулі ОБСЄ протягом чотирьох років не мають доступу до певних регіонів, щоб проконтролювати відведення важкого озброєння, не створено зону безпеки вздовж неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, крім того, лінія зіткнення де-факто наполовину не збігається з узгодженою усіма сторонами, які підписали Мінські домовленості.

Марчук підкреслив, що Україна має достатній інформаційний ресурс по Мінському процесу, який потрібно активно використовувати і доводити до впливових фігур на Заході, "щоб було розуміння, що реально відбувається на сході України".

Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2018 13:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.