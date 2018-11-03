Марін Ле Пен переобрали лідером Нацфронту, а її батька позбавили посади почесного голови
Як повідомляє RFI, Ле Пен була єдиним кандидатом, який претендував на місце керівника партії.
Конгрес Національного фронту триває в Ліллі під гаслом "оновлення". Однак за підсумками виборів, у яких рядові фронтисти могли проголосувати поштою, Марін Ле Пен підтримали майже 100% тих, хто проголосував.
Під час конгресу також відбулося голосування про скасування посади почесного голови. Цей символічний пост обіймав засновник партії і батько Марін Ле Пен 89-річний Жан-Марі Ле Пен, який 2015 року був виключений з Нацфронту, але зберіг за собою цей статус. 79,77% партійців проголосували за пропозицію дирекції про скасування цього статусу.
Марін Ле Пен на чолі партії з 2011 року, на цій посаді вона змінила свого батька, який був лідером Нацфронту 38 років.
2017 року Марін Ле Пен брала участь у президентських виборах і програла в другому турі Еммануелю Макрону, отримавши 33,9% голосів виборців.
Нагадаємо, у грудні 2017-го Марін Ле Пен на конференції антиміграційних партій у Празі заявила, що Євросоюз "втрачає дихання" і прийшов час "зруйнувати його зсередини".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі