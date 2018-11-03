Марін Ле Пен переобрали лідером Нацфронту, а її батька позбавили посади почесного голови

Главу французької ультраправої партії "Національний фронт" переобрали в неділю, 11 березня.

Як повідомляє RFI, Ле Пен була єдиним кандидатом, який претендував на місце керівника партії.

Конгрес Національного фронту триває в Ліллі під гаслом "оновлення". Однак за підсумками виборів, у яких рядові фронтисти могли проголосувати поштою, Марін Ле Пен підтримали майже 100% тих, хто проголосував.

Під час конгресу також відбулося голосування про скасування посади почесного голови. Цей символічний пост обіймав засновник партії і батько Марін Ле Пен 89-річний Жан-Марі Ле Пен, який 2015 року був виключений з Нацфронту, але зберіг за собою цей статус. 79,77% партійців проголосували за пропозицію дирекції про скасування цього статусу.

Марін Ле Пен на чолі партії з 2011 року, на цій посаді вона змінила свого батька, який був лідером Нацфронту 38 років.

2017 року Марін Ле Пен брала участь у президентських виборах і програла в другому турі Еммануелю Макрону, отримавши 33,9% голосів виборців.

Нагадаємо, у грудні 2017-го Марін Ле Пен на конференції антиміграційних партій у Празі заявила, що Євросоюз "втрачає дихання" і прийшов час "зруйнувати його зсередини".