Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Марін Ле Пен переобрали лідером Нацфронту, а її батька позбавили посади почесного голови

Посаду почесного голови скасували
Главу французької ультраправої партії "Національний фронт" переобрали в неділю, 11 березня.
Марін Ле Пен переобрали лідером Нацфронту, а її батька позбавили посади почесного голови Фото: reuters.com

Як повідомляє RFI, Ле Пен була єдиним кандидатом, який претендував на місце керівника партії.

Конгрес Національного фронту триває в Ліллі під гаслом "оновлення". Однак за підсумками виборів, у яких рядові фронтисти могли проголосувати поштою, Марін Ле Пен підтримали майже 100% тих, хто проголосував.

Під час конгресу також відбулося голосування про скасування посади почесного голови. Цей символічний пост обіймав засновник партії і батько Марін Ле Пен 89-річний Жан-Марі Ле Пен, який 2015 року був виключений з Нацфронту, але зберіг за собою цей статус. 79,77% партійців проголосували за пропозицію дирекції про скасування цього статусу.

Марін Ле Пен на чолі партії з 2011 року, на цій посаді вона змінила свого батька, який був лідером Нацфронту 38 років.

2017 року Марін Ле Пен брала участь у президентських виборах і програла в другому турі Еммануелю Макрону, отримавши 33,9% голосів виборців.

Нагадаємо, у грудні 2017-го Марін Ле Пен на конференції антиміграційних партій у Празі заявила, що Євросоюз "втрачає дихання" і прийшов час "зруйнувати його зсередини".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2018 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.