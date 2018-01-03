Марін Ле Пен судитимуть за розповсюдження жорстоких фото у Twitter
Про це повідомляє The Guardian.
Справу проти чиновниці відкрили у четвер 1 березня, одразу після того, як члени національних зборів проголосували за позбавлення Ле Пен депутатського імунітету.
Марін Ле Пен, яка програла Емануелю Макрону у минулорічних президентських виборах у Франції, звинувачують у розповсюдженні насильницьких повідомленнь, які "підбурюють тероризм чи порнографію, або серйозно шкодять людській гідності". За законом за здійснення подібного злочину покарання може становити до трьох років позбавлення волі та штраф у розмірі 75 тисяч євро.
У 2015 році після теракту у Парижі Ле Пен розмістила на своїй сторінці у Twitter 3 фото із зображенням жахливих дій ІД. На одній з них було тіло американського журналіста Джеймса Фолі, якого обезголовили терористи ІД. На інших фото були особа, на яку наїхав танк, та чоловік, який згорів у клітці.
"Оце є ІД", - підписала фото Ле Пен у відповідь журналісту, що у ефірі порівняв ультраправу партію з терористами.
Раніше Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.
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