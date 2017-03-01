Марін Ле Пен вважає анексію Криму законною
"Я абсолютно не вважаю, що була нелегальна анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії", - сказала лідер "Нацфронту" в ефірі французької радіостанції RMC, повідомляє "Радіо Франція".
У законодавстві України не прописаний механізм проведення місцевих референдумів. До того ж питання державного значення, як-от відокремлення частини території, не можуть вирішуватися на місцевому рівні. Опитування, яке, на думку Росії, легалізує анексію, проводили на території АР Крим і міста Севастополя в умовах збройної окупації.
Також Ле Пен заявила, що в разі її обрання на пост президента, Франція залишить цю організацію, "принаймні, в складі її командування".
Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, другий - 7 травня.
Нагадаємо, лідер французької ультраправої партії "Національний фронт", Марін Ле Пен за результатами останніх соціологічних опитувань з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах.
Відзначимо, що прем'єр-міністр Мануель Вальс заявив, що Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах в 2017 році, що небезпечно для Франції.
Раніше, Марін Ле Пен пообіцяла визнати анексію Криму у разі обрання президентом.
"Національний фронт" отримував кредит у розмірі дев`ять млн євро від Першого Чесько-Російського банку наприкінці 2014 року.
Посол України у Франції Олег Шамшур вважає, що існує велика ймовірність, що після парламентських і президентських виборів у Франції у 2017 році, "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі опиниться під загрозою.
Лідерка французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що її обрання на пост президента в наступному році сформує тріо світових лідерів, до якого увійде вона, обраний президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.
Вона також наголосила, що якщо стане президентом, то Франція матиме хороші стосунки з Росією, знову встановить прикордонні перевірки з сусідами і проведе референдум щодо виходу з ЄС.
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Рибак рибака бачить з далеку !! Про фашистка компашка Ле Пен і Вовік . Давно козачки не топтали Париж , може окрім Бисто ще якась хрень з"явиться наприклад Лепутень . Відповісти