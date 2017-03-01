Марін Ле Пен вважає анексію Криму законною

Кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

"Я абсолютно не вважаю, що була нелегальна анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії", - сказала лідер "Нацфронту" в ефірі французької радіостанції RMC, повідомляє "Радіо Франція".

У законодавстві України не прописаний механізм проведення місцевих референдумів. До того ж питання державного значення, як-от відокремлення частини території, не можуть вирішуватися на місцевому рівні. Опитування, яке, на думку Росії, легалізує анексію, проводили на території АР Крим і міста Севастополя в умовах збройної окупації.

Також Ле Пен заявила, що в разі її обрання на пост президента, Франція залишить цю організацію, "принаймні, в складі її командування".

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 23 квітня, другий - 7 травня.

Нагадаємо, лідер французької ультраправої партії "Національний фронт", Марін Ле Пен за результатами останніх соціологічних опитувань з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах.