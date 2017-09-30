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Мар'їнка і Красногорівка будуть без газу вже третій опалювальний сезон, - Жебрівський

Натомість тарифи на електроенергію для опалення електрикою знижені, населення забезпечене буржуйками
Мар'їнка і Красногорівка в Донецькій області вже третій опалювальний сезон залишаються без газу.
Мар Фото:moygrad.kiev.ua

"По Мар'їнці та Красногорівці найбільша проблема. Справа в тому, що там немає газу і вже третій опалювальний сезон Мар'їнка і Красногорівка будуть без газу", - розповів голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, пишуть "Новости Донбасса".

Жебрівський додав, що, водночас, тарифи на електроенергію для опалення електрикою знижені, населення забезпечене буржуйками.

Найбільші проблеми напередодні початку опалювального сезону залишаються і в інших населених пунктах "сірої зони", куди, за словами Жебрівського, завезуть вугілля міжнародні донорські організації.

Будівництво газопроводу в Мар'їнку і Красногорівку не почнеться цього року, про що раніше говорив голова ДонОВЦА. Він зазначав, що проект будівництва розробляється, а орієнтовна вартість становитиме 115 мільйонів гривень.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Красногорівку було припинено подачу води через борги.

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30 09 2017 11:27
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