Мар'їнка і Красногорівка будуть без газу вже третій опалювальний сезон, - Жебрівський
"По Мар'їнці та Красногорівці найбільша проблема. Справа в тому, що там немає газу і вже третій опалювальний сезон Мар'їнка і Красногорівка будуть без газу", - розповів голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, пишуть "Новости Донбасса".
Жебрівський додав, що, водночас, тарифи на електроенергію для опалення електрикою знижені, населення забезпечене буржуйками.
Найбільші проблеми напередодні початку опалювального сезону залишаються і в інших населених пунктах "сірої зони", куди, за словами Жебрівського, завезуть вугілля міжнародні донорські організації.
Будівництво газопроводу в Мар'їнку і Красногорівку не почнеться цього року, про що раніше говорив голова ДонОВЦА. Він зазначав, що проект будівництва розробляється, а орієнтовна вартість становитиме 115 мільйонів гривень.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Красногорівку було припинено подачу води через борги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа