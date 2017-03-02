КПВВ "Мар’їнку" шість разів обстріляли бойовики, 10 гранат розірвалися біля блокпосту
По контрольному посту вогонь терористи відкривали із стрілецької зброї. Також поблизу блокпосту розірвалося близько 10 гранат, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Обстріл КПВВ "Мар’їнка" було здійснено з міномета та крупнокаліберної зброї. Внаслідок обстрілу контрольного пункту пошкоджено два модулі, де прикордонники здійснюють пропускні операції.
В усіх випадках обстріли здійснювалися з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.
Під час обстрілів громадяни та транспортні засоби в контрольному посту та КПВВ "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, терористи в зоні АТО здійснюють обстріли Мар'їнки Донецької області, що призвело до загоряння кількох будинків.
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