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Невідомі в Маріуполі знесли намети Опоблоку

У поліції підтвердили факт атаки на агітаційні намети
У центрі Маріуполя невідомі знесли намети Опозиційного блоку, в яких збирали підписи "проти реформи освіти".
Невідомі в Маріуполі знесли намети Опоблоку Фото: 0629.com.ua

"Сьогодні близько 12:00 група невідомих хлопців розгромила намети Опозиційного блоку в Центральному районі біля пам'ятника Висоцькому", -  повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua.

Коли журналісти підійшли до місця події, залишки наметів уже були запаковані в торби, а поруч стояли поламані столи. Тут же були літні жінки, які в момент нападу перебували в наметах.

За словами свідка інциденту, нападники "все зробили мовчки і йому незрозумілі їхні мотиви". При цьому молодик підкреслив, що "не пов'язаний з Опоблоком, а просто виявився очевидцем".

У поліції підтвердили факт атаки на агітаційні намети і повідомили, що повідомлення про подію було прийнято о 12:41. Інформація про порушників була передана патрулям. Попередньо їхні дії кваліфіковано за статтею "хуліганство".

Нагадаємо, що у Львівській міській дитячій лікарні 23-річний чоловік із кримінальним минулим протягом трьох хвилин розбив приймальне відділення та побив двох медиків.

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25 10 2017 18:20
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