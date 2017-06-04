Маріупольський телеканал заплатить 84 тисячі грн штрафу за трансляцію роспропаганди

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала маріупольський телеканал "МТВ" за трансляцію російської передачі, яка заперечує існування України.

Телерадіоорганізація "Маріупольське телебачення" має сплатити 25% від ліцензійного збору – 84 тисяч гривень – через трансляцію передачі "Территория заблуждений" виробництва телеканалу РФ "РЕН ТВ", в якій росіяни однобоко трактували українську історію для виправдання агресії проти України, нав`язували думку щодо неможливості існування України як держави та неможливості розриву зв’язків із Росією, - повідомив член Нацради Сергій Костинський у Facebook.

Цей висновок підтвердив Український інститут національної пам'яті.

Зокрема, у передачі лунали такі тези:

- диктор: "Аж до падіння самодержавства в 1917 році не було такої країни – Україна. Це розмовна назва двох провінцій окраїни Російської Імперії";

- головний науковий співробітник інституту російської історії РАН В. Лавров: "Тобто це радше таке умоглядне, теоретичне поняття "Україна" або "Малоросія". А потім ось почалося конструювання в радянський час, причому до України була приєднана Новоросія, яка ніколи Україною не була. От… Одеса".

- старший науковий співробітник інституту російської історії РАН А. Марчуков: "Народ південного сходу, півдня, ось цих губерній Малоросійських, які нині є півднем і південним сходом України; почав самоорганізовуватися… їхні політично активні групи почали організовуватися. І для того, щоб на ці землі не прийшли українські націоналісти, там були утворені наприкінці 17-го року Донецько-Криворізька республіка, Одеська республіка й республіка Таврида. Це були радянські республіки, але вони оголошували себе частиною радянської Росії і, єдине… з метою того, щоб не допустити на ці землі українських націоналістів".

- головний науковий співробітник інституту російської історії РАН В. Лавров: "Цей термін сторіччя по тому стали вживати історики й лише у своїх книгах і статтях. Тобто реально такої назви "Київська Русь" не було. Так само, як і назви "Давня (Древняя) Русь" не було. Жителі "Давньої Русі" аж ніяк не вважали себе прадавніми. От так було насправді. Просто Русь, і вона поєднувала єдиний руський народ. Єдиний".

Таким чином, санкція застосована через "наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження", зазначає Костинський.

Нагадаємо, Нацрада заявила про порушення законодавства білоруським супутниковим телеканалом "Беларусь 24", який показав у своєму ефірі карту України без Криму.