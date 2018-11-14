СПОРТ НОВИНИУкраїнська шахістка Марія Музичук, на чемпіонаті світу з шахів, який проходить у російському Ханти-Мансійську, у чвертьфіналі на тай-брейку обіграла Жансає Абдумалік з Казахстану 3,5: 2,5 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0 , 0,5:0,5) і вийшла у півфінал світової першості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марія Музичук вийшла у півфінал чемпіонату світу з шахів
Сестра Марії Ганна поступилася росіянці Олександрі Костенюк і покинула турнір
Марія Музичук. Фото: img.com.ua
Підсумковий рахунок зустрічі 4,5:3,5 на користь Марії, пише LB.ua.
У півфіналі Музичук зустрінеться з представницею Росії Катериною Лагно.
Раніше сьогодні сестра Марії Ганна також на тай-брейку поступилася росіянці Олександрі Костенюк і покинула турнір.
Нагадаємо, українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу та посіла третє місце у рапіді.
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14 11 2018 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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