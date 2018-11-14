Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Марія Музичук вийшла у півфінал чемпіонату світу з шахів

Сестра Марії Ганна поступилася росіянці Олександрі Костенюк і покинула турнір
Українська шахістка Марія Музичук, на чемпіонаті світу з шахів, який проходить у російському Ханти-Мансійську, у чвертьфіналі на тай-брейку обіграла Жансає Абдумалік з Казахстану 3,5: 2,5 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0 , 0,5:0,5) і вийшла у півфінал світової першості.
Марія Музичук вийшла у півфінал чемпіонату світу з шахів Марія Музичук. Фото: img.com.ua

Підсумковий рахунок зустрічі 4,5:3,5 на користь Марії, пише LB.ua.

У півфіналі Музичук зустрінеться з представницею Росії Катериною Лагно.

Раніше сьогодні сестра Марії Ганна також на тай-брейку поступилася росіянці Олександрі Костенюк і покинула турнір.

Нагадаємо, українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу та посіла третє місце у рапіді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2018 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.