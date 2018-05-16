Цукерберг виступить у Європарламенті з приводу витоку даних у Facebook
"Засновник і директор Facebook прийняв наше запрошення і прибуде до Брюсселя якомога скоріше, сподіваюся, вже наступного тижня, щоб зустрітися з лідерами політичних груп і головою та доповідачем комітету громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ", - повідомив у Twitter президент Європарламенту Антоніо Таяні.
"Наші громадяни заслуговують на повне і детальне пояснення", - додав він.
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Таяні назвав згоду Цукерберга виступити у Європарламенті кроком у правильному напрямку для відновлення довіри.
Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.
На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.
За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.
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