Марка Цукерберга викликали до Європарламенту

До Європейського парламенту запросили засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга для дачі пояснень щодо гучного витоку персональних даних користувачів.

Про це 22 березня повідомив голова Європарламенту Антоніо Таяні після свого виступу на саміті ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Щоб він міг дати пояснення з приводу того, що сталося. І особливо, щоб він нам сказав, що планує зробити для запобігання використання даних, що знаходяться в розпорядженні Facebook, таким чином, при якому не поважається воля користувачів", - сказав Таяні, додавши, що запрошення Цукербергу було направлено 20 березня ввечері.

За його словами, в ЄС очікують розкриття інформації про те, як сторонніми особами використовувалися дані користувачів Facebook, які були отримані за допомогою несанкціонованого доступу.

Зокрема, європейців цікавить, чи використовувалися ці дані під час президентських виборів в США в 2016 році і під час референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС, щоб вплинути на вибір громадян.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.