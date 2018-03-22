Марка Цукерберга викликали до Європарламенту
Про це 22 березня повідомив голова Європарламенту Антоніо Таяні після свого виступу на саміті ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
"Щоб він міг дати пояснення з приводу того, що сталося. І особливо, щоб він нам сказав, що планує зробити для запобігання використання даних, що знаходяться в розпорядженні Facebook, таким чином, при якому не поважається воля користувачів", - сказав Таяні, додавши, що запрошення Цукербергу було направлено 20 березня ввечері.
За його словами, в ЄС очікують розкриття інформації про те, як сторонніми особами використовувалися дані користувачів Facebook, які були отримані за допомогою несанкціонованого доступу.
Зокрема, європейців цікавить, чи використовувалися ці дані під час президентських виборів в США в 2016 році і під час референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС, щоб вплинути на вибір громадян.
Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.
На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.
За останні дні акції Facebook на фондовій біржі впали на 8%, а глава корпорації Марк Цукерберг втратив більше $6 млрд.
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