Маркарова розповіла, як проходять переговори з МВФ

За її словами, Україна має зараз хороші обговорення

Україна розраховує на швидке відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ),оскільки переговори за рештою питань бюджету та цін на газ йдуть конструктивно.

"Я думаю, ми маємо зараз хороші обговорення: Антикорупційний суд був прийнятий..., також по бюджету і цінами на газ ми маємо дуже конструктивні дискусії", - повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg TV, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Показники виконання держбюджету кращі за перше півріччя 2018 року, ніж за перший квартал, і висловила надію, що позитивне рішення буде досягнуте скоро, підкреслила Маркарова.

"Ми робимо все, щоб це було якомога швидше", - зазначила вона.

Україна зберігає плани в цьому році вийти на ринок єврооблігацій і пильно за ним стежить. Зокрема, глава Мінфіну вказала на недавнє поліпшення кон'юнктури ринку.

Нагадаємо, що Національний банк України вбачає ризики щодо здатності держави виконати заплановані у бюджеті видатки через відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Нацбанку також заявляють, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в середньостроковій перспективі Україна має отримати ще щонайменше 2 транші МВФ у межах чинної програми.

У МВФ повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань. Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.