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Марлос приєднається до збірної України перед матчем з Косово

Україна зіграє з Косово 6 жовтня у албанському Шкодері
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про очікування від відбіркового матчу ЧС-2018 проти команди Косово
Марлос приєднається до збірної України перед матчем з Косово Фото: sportarena.com

Наставник упевнений, що його команду в передостанньому турі відбору чекає дуже важкий матч, інформує "Сегодня".

"Нас чекає важкий матч, але ми налаштовуємося на перемогу. Нам буде протистояти хороша, молода непоступлива команда, яка росте. Вони завжди грають з самовіддачею. Що я думаю про країну Косово? Я обмежуся футболом, команда заслуговує повагу", - сказав Шевченко.

Також тренер підтвердив, що натуралізований бразилець Марлос приєднається до команди безпосередньо перед матчем, а він практично визначив для себе склад на гру.

"Буде напружена ніч для мене. Ще залишиться внести штрихи, але на 98 відсотків я знаю склад на завтра", - додав Шевченко.

Україна зіграє з Косово 6 жовтня у албанському Шкодері, а Хорватію прийматиме 9 жовтня у Києві.

Нагадаємо, що бразилець Марлос отримав громадянство України та змогу виступати за національну збірну.

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05 10 2017 23:20
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