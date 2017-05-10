Марлос приєднається до збірної України перед матчем з Косово
Наставник упевнений, що його команду в передостанньому турі відбору чекає дуже важкий матч, інформує "Сегодня".
"Нас чекає важкий матч, але ми налаштовуємося на перемогу. Нам буде протистояти хороша, молода непоступлива команда, яка росте. Вони завжди грають з самовіддачею. Що я думаю про країну Косово? Я обмежуся футболом, команда заслуговує повагу", - сказав Шевченко.
Також тренер підтвердив, що натуралізований бразилець Марлос приєднається до команди безпосередньо перед матчем, а він практично визначив для себе склад на гру.
"Буде напружена ніч для мене. Ще залишиться внести штрихи, але на 98 відсотків я знаю склад на завтра", - додав Шевченко.
Україна зіграє з Косово 6 жовтня у албанському Шкодері, а Хорватію прийматиме 9 жовтня у Києві.
Нагадаємо, що бразилець Марлос отримав громадянство України та змогу виступати за національну збірну.
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