Мародерство і репресії: тік-токер Кадиров захоплює окупований Донбас

Чеченський тік-ток-бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей

В окупованому Донецьку майже постійно перебувають угрупування з Чечні. Чеченський тік-ток-бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей, пише Главком.

Цьому сприяє велика кількість «кадировців», переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозять до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності.

В Луганськ був призначений лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини «кадировців» в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на військово-патріотичне виховання 200 підлітків з важким вихованням. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою «Підлітки Росії». За словами Кадирова, з ними проводитиметься профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання.

Водночас в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед Кадировим. Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченска співачка Еліна Муртазова.

За своє «заступництво» Кадиров вже отримав «героя» від рук колаборантів Пушиліна та Пасєчніка.