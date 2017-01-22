Маррей сенсаційно зачохлив ракетку на Australian Open

Британський тенісист провів більше трьох годин на корті

Перша ракетка світу британець Енді Маррей в четвертому колі Australian Open сенсаційно програв німецькому тенісисту Міші Звєрєву.

Для перемоги німцю, який посідає 50-ту сходинку у світовому рейтингу, знадобилися чотии сети. Тільки друга партія залишилася за Маррейем.

Міша Звєрєв - Енді Маррей - 3:1 (5:7, 7:5, 2:6, 4:6)

Що цікаво, Маррей став першим тенісистом, який, будучи першим номером світового рейтингу, вперше з Ролан Гаррос-2004 не вийшов до чвертьфіналу турніру Великого шолома.

Нагадаємо, що сербський тенісист Новак Джоковича, який займає 2-гу сходинку в рейтингу ATP, програв 117-тій ракетці світу на Australian open.