СПОРТ НОВИНИПерша ракетка світу британець Енді Маррей в четвертому колі Australian Open сенсаційно програв німецькому тенісисту Міші Звєрєву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маррей сенсаційно зачохлив ракетку на Australian Open
Британський тенісист провів більше трьох годин на корті
Енді Маррей. Фото: tennisnews.com.ua
Для перемоги німцю, який посідає 50-ту сходинку у світовому рейтингу, знадобилися чотии сети. Тільки друга партія залишилася за Маррейем.
Міша Звєрєв - Енді Маррей - 3:1 (5:7, 7:5, 2:6, 4:6)
Що цікаво, Маррей став першим тенісистом, який, будучи першим номером світового рейтингу, вперше з Ролан Гаррос-2004 не вийшов до чвертьфіналу турніру Великого шолома.
Нагадаємо, що сербський тенісист Новак Джоковича, який займає 2-гу сходинку в рейтингу ATP, програв 117-тій ракетці світу на Australian open.
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22 01 2017 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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