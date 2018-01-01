Марш на честь Бандери завершився: націоналісти провели віче на Майдані й розійшлися
Майдан став кінцевим пунктом кількатисячної смолоскипної ходи прихильників Бандери, пише "Укрінформ".
Учасники маршу із запаленими факелами та національними прапорами й стягами націоналістичних організацій пройшли від парку Тараса Шевченка, далі вулицею Володимирською, бульваром Шевченка й Хрещатиком до Майдану.
З імпровізованої сцени, організованої посеред Майдану, виступили представники націоналістичних організацій, зокрема ВО "Свобода", Правого сектору, Національного корпусу, ОУНу, КУНу та інших. Основна тема виступів – необхідність зміни влади в країні.
Так, на думку народного депутата-"свободівця" Андрія Іллєнка, до влади мають прийти українські націоналісти. Він висловив припущення, що наступного року, коли відбудуться парламентські й президентські вибори, український народ підтримає націоналістичні організації.
Наприкінці мітингу ведучий анонсував на вівторок, 2 січня, на 12-у годину акцію біля головного управління поліції в Києві на вулиці Володимирській з вимогою ретельного розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої 1 січня виявили в річці на Київщині.
Завершилося віче виконанням гімну українських націоналістів. Після цього учасники акції розійшлися.
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