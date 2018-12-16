"Марш проти Марракеша": зіткнення між поліцією та протестувальниками в Брюсселі

У Брюсселі в ході багатотисячної акції протесту проти міграційного пакту ООН були затримані 90 найбільш агресивних демонстрантів.

"Близько п'ятсот чоловік зібралися в Брюсселі в неділю на "марш проти Марракеша...90 арештів після зіткнень між поліцією та протестуючими", - повідомляє Le Soir.

Після того як близько 400 демонстрантів з фламандського націоналістичного руху Voorpost почали закидувати камінням та іншими предметами будівлю Єврокомісії, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет. Протестувальники з маршу, скликаного за ініціативою ультраправих організацій проти схвалення Бельгію Пакту ООН про міграцію, закидали камінням також поліцію.

Паралельно неурядові та ліві організації влаштували конт-демо, яке зібрало близько 1000 учасників.

Додамо, понад 150 держав прийняли міграційний пакт ООН, Україна вирішила поки не приєднуватися. За даними ООН, у 2017 році у світі зафіксовано близько 258 млн міжнародних мігрантів, що на 50% більше, ніж у 2000 році. Цей показник зростає з різних причин: економічна нерівність, насильство і конфлікти в різних регіонах планети, а також зміна клімату.