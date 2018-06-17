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Марш рівності: кілька тисяч учасників пройшли центром Києва, - ФОТО

Усе пройшло без значних сутичок
Кілька тисяч учасників Маршу рівності пройшли центром Києва в суботу.
Марш рівності: кілька тисяч учасників пройшли центром Києва, - ФОТО Фото: Українська правда

Спочатку учасники вишикувалися в колону біля Будинку вчителя.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", вони стояли від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Шевченка.

Активісти тримали плакати "Країна вільних: будь собою", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", різнокольорові прапори. Також був помічений плакат "Наварю геям їсти".

Учасники маршу, в основному молодого віку, одягнені в різнокольоровий одяг.

По периметру колони учасники тримали червоно-білу стрічку.

Перед початком маршу одна жінка вигукувала "Содом і Гомора", однак втекла, коли учасники покликали поліцію.

Близько 10:00 учасники Маршу рівності вирушили вулицею Володимирською. Кількість учасників збільшувалася. 

Пізніше поліція вивела з колони кількох противників Маршу, які забігали всередину, намагаючись перешкодити його руху, а також трьох людей, які перед колоною кричали "Україна не Содом!".

Станом на 10:30 учасники маршу прийшли на площу Льва Толстого.

Усі Фото: Українська правда

Колона розтягнулася від вулиці Терещенківської до площі Льва Толстого. Площа повністю заповнена людьми.

Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.

 
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17 06 2018 11:30
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