Марш рівності: сутичок між прихильниками й противниками ЛГБТ наразі немає
"В кількох людей виявили балаклави і газові балончики. Також неподалік метро Університет у студентів виявили курячі яйця. Ми розуміємо, як вони можуть застосовуватися", - повідомила начальник відділу комунікацій київської поліції Оксана Блищик у коментарі "112 Україна".
Фото:pravda.com.ua
Разом з тим, як повідомляє кореспондент "Української правди", станом на 10 ранку біля університету Тараса Шевченка у Києві зібралося кілька тисяч людей на Київпрайд 2017.
Фото:pravda.com.ua
Нагадаємо, вчора невідомі зламали сторінку ЛГБТ-організації "Гей-альянс Україна" та розмістили на ній повідомлення про "оголошення війни геям від імені патріотів України".
Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підтримала марш за права ЛГБТ.
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