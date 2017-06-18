Марш рівності: сутичок між прихильниками й противниками ЛГБТ наразі немає

В районі проведення Маршу рівності в Києві у неділю зранку в кількох людей вилучили балаклави та газові балончики.

"В кількох людей виявили балаклави і газові балончики. Також неподалік метро Університет у студентів виявили курячі яйця. Ми розуміємо, як вони можуть застосовуватися", - повідомила начальник відділу комунікацій київської поліції Оксана Блищик у коментарі "112 Україна".

Фото:pravda.com.ua

Разом з тим, як повідомляє кореспондент "Української правди", станом на 10 ранку біля університету Тараса Шевченка у Києві зібралося кілька тисяч людей на Київпрайд 2017.

Фото:pravda.com.ua

Нагадаємо, вчора невідомі зламали сторінку ЛГБТ-організації "Гей-альянс Україна" та розмістили на ній повідомлення про "оголошення війни геям від імені патріотів України".