"Марш рівності" в Києві: скоєно сім нападів, 10 потерпілих, - огранізатори

На "Марш рівності "Київпрайд - 2017" постраждали 10 осіб, на яких було скоєно сім нападів.

"Нам поки відомо про 7 випадках нападів на учасників "Маршу рівності" ... загалом у цих 7 випадках постраждали 10 осіб. Ми намагаємося надати всю можливу від нас допомогу. Цього року не тільки збільшилась кількість нападів на учасників маршу, а також в цьому році напали на спостерігача, який спостерігав за мирним зібранням ... також до журналіста була застосована сила з боку поліції. Ми будемо контактувати з поліцією і проговорювати це питання, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому", - заявила директор ГО" Київпрайд" Руслана Панухник, повідомляє "УНН".

Вона уточнила, що серед 10 постраждалих була жінка, інші - чоловіки.

У той же час Панухник зазначила, що "Київ Прайд-2017" відбувся на надзвичайно високому рівні, адже учасники маршу отримали величезну підтримку з боку ЛГБТ-спільноти та людей, які не є представниками (ЛГБТ-спільноти, - ред.), з боку міжнародних організацій, дипломатів".

У свою чергу, член правління ГО "Київпрайд" Зорян Кісь зазначив, досить високий рівень забезпечення правопорядку під час маршу рівності цього року.

"Незважаючи на те, що умови були складними, у мене склалося враження, що поліція впоралася з меншою кількістю особового складу. Це означає, що сам марш і забезпечення правопорядку на ньому добре сплановані", - зазначив Кісь.

Нагадаємо, столичні поліцейські затримали одного з чоловіків, які накинулися на учасників "Маршу рівності" поблизу станції метро "Контрактова площа".

Раніше представниця оргкомітету "КиївПрайд" Руслана Панухник повідомила, що по закінченню Маршу Рівності в центрі Києва двох його учасників побили поблизу станцій метро "Петрівка" та "Контрактова Площа". Поліції про інцидент поблизу "Петрівки" поки нічого невідомо.

Як відомо, вчора у столиці відбувся "Марш рівності". Службу у центральній частині Києва несли понад 5 тис. правоохоронців.

За даними правоохоронців, на Марші Рівності затримали 6 людей. Згодом, як повідомили в поліції, їх усіх відпустили.