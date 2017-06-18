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Марш рівності: вибух петарди, троє затриманих

Учасники Маршу рівності покинули центр Києва, противники Маршу продовжують сутички з поліцією
На вулиці Володимирській у Києві затримано трьох противників проведення Маршу рівності.
Марш рівності: вибух петарди, троє затриманих Фото: 112.ua

Раніше між противниками Маршу та правоохоронцями сталися сутички.

"За кілька хвилин до початку руху Маршу рівності поліція взяла в кільце противників Маршу. Противники зрозуміли, що учасники маршу змінили маршрут і намагалися прорвати кільце, було кілька спроб. Але кінна поліція їм не дала пройти ні в парк Шевченка, ні в бік Будинку вчителя. Під час цих спроб підірвали петарду або вибуховий пакет, вибух був досить сильний, але ніхто не постраждав. Сутички були 3-4 хвилини. Після цього спроб порватися більше не було", -  повідомляє кореспондент "112 Україна".

Учасники Маршу рівності покинули центр Києва. У теж час противники Маршу продовжують сутички з поліцією. Є затримані.

Учасники маршу рівності під прикриттям поліції сіли в метро на станції "Льва Толстого" і покинули центр Києва.

Тим часом, біля червоного корпусу університету відбулися сутички противників Маршу рівності з поліцією. Затримали трьох. Поліція намагається вивезти затриманих, але тепер поліцію намагаються взяти в кільце.

Нагадаємо, в районі проведення Маршу рівності в Києві у неділю зранку в кількох людей вилучили балаклави та газові балончики.

 
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18 06 2017 11:25
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