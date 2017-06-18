Марш рівності: вибух петарди, троє затриманих
Раніше між противниками Маршу та правоохоронцями сталися сутички.
"За кілька хвилин до початку руху Маршу рівності поліція взяла в кільце противників Маршу. Противники зрозуміли, що учасники маршу змінили маршрут і намагалися прорвати кільце, було кілька спроб. Але кінна поліція їм не дала пройти ні в парк Шевченка, ні в бік Будинку вчителя. Під час цих спроб підірвали петарду або вибуховий пакет, вибух був досить сильний, але ніхто не постраждав. Сутички були 3-4 хвилини. Після цього спроб порватися більше не було", - повідомляє кореспондент "112 Україна".
Учасники Маршу рівності покинули центр Києва. У теж час противники Маршу продовжують сутички з поліцією. Є затримані.
Учасники маршу рівності під прикриттям поліції сіли в метро на станції "Льва Толстого" і покинули центр Києва.
Тим часом, біля червоного корпусу університету відбулися сутички противників Маршу рівності з поліцією. Затримали трьох. Поліція намагається вивезти затриманих, але тепер поліцію намагаються взяти в кільце.
Нагадаємо, в районі проведення Маршу рівності в Києві у неділю зранку в кількох людей вилучили балаклави та газові балончики.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа