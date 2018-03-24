Марш за обмеження продажу зброї зібрав сотні тисяч людей у Вашингтоні, – ФОТО

У 800 містах світу 24 березня триває "Марш за наші життя" (March For Our Lives). Мітингувальники вимагають посилити контроль за продажем вогнепальної зброї в США. Найбільш масштабна акція відбувається у Вашингтоні.

Як повідомляє "Голос Америки", сотні тисяч людей вийшли сьогодні на вулиці Вашингтона, щоб взяти участь у загальнонаціональній акції "Марш за наші життя".

Організаторами масової протестної акції стали учні школи Marjory Stoneman Douglas у Паркленді, штат Флорида, де 14 лютого внаслідок стрілянини загинули 17 людей. Після цього активісти почали кампанію, яка незабаром стала загальнонаціональною, вимагаючи заборонити вільний продаж зброї і посилити контроль у цій сфері. Незважаючи на широку громадську підтримку, федеральна влада у Вашингтоні і Конгрес США поки не відповіли на вимоги школярів з Флориди.



Фото: golos-ameriki.ru



Фото: afp.com



Фото: golos-ameriki.ru

Дебати про необхідність посилення контролю за зброєю спалахують у США з новою силою після кожної трагедії, пов'язаної з масовою стріляниною. Проте поки жодних помітних змін у цій сфері так і не сталося.

Кампанія, розпочата школярами з Флориди, схоже, здатна змінити настрої в американському суспільстві, пише "Голос Америки". Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного напередодні агентством АР і дослідницькою організацією NORC Center for Public Affairs Research, 69% американців сьогодні підтримують ініціативи з посилення контролю за зброєю. У жовтні минулого року таких було лише 61%, а в жовтні 2013 – 55%.

У необхідності прийняття більш жорстких законів в цій сфері впевнені 90% прихильників Демократичної партії і 50% республіканців. Обмеження підтримують також 54% власників зброї в США.

При цьому майже половина американців вважає, що влада навряд чи піде на прийняття нових обмежувальних ініціатив.

Організатори національної акції вже заявили, що менше, ніж за два місяці, їм вдалося зібрати 3,8 млн доларів. Ці гроші підуть на підтримку кандидатів, які виступають за посилення контролю над зброєю, на майбутніх проміжних виборах до Конгресу США.

Ініціативу школярів публічно підтримали чимало знаменитостей у США.



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG