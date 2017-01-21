Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Марш за права жінок розпочався у Вашингтоні

Поруч зі звичайними громадянами в акції протесту взяли участь відомі особи та представники шоу-бізнесу
У перший день президентства Дональда Трампа в столиці США люди вийшли на масштабну акцію протесту. "Марш жінок у Вашингтоні" розпочався зранку в суботу, 21 січня. За словами організаторів, акція спрямована на захист найбільш соціально маргіналізованих прошарків суспільства.
Марш за права жінок розпочався у Вашингтоні Фото: ukrainian.voanews.com

Учасники руху, зокрема американські селебріті й відомі активісти, планують пройти близько 3,5 км від Капітолію до Білого дому. Про це повідомляє Укрінформ.

Серед відомих особистостей, які приєдналися до Маршу жінок у Вашингтоні, – голлівудські зірки Скарлет Йохансон, Ешлі Джад, Америка Феррера, документаліст Майкл Мур (директор і продюсер картини "9/11 за Фаренгейтом") американська письменниця й телеведуча Меліса Харріс-Пері, лідерка феміністського руху Глорія Стейнмен, адвокат ЛГБТ-спільноти й телеведуча Дженет Мок.

На сторінці Facebook "Маршу жінок у Вашингтоні" станом на ранок суботи відвідати мітинг висловили інтерес 250 тис. учасників, зголосилися піти 229 тис. і 620 тис. отримали запрошення.

"Риторика останнього виборчого циклу ображає, демонізує та погрожує багатьом із нас – жінкам, іммігрантам усіх статусів й тим, хто є представниками різних релігійних конфесій, особливо мусульманських, людей, які ідентифікують себе як ЛГБТ-спільнота, корінних народів, з кольоровою шкірою, людей з обмеженими можливостями, економічно зубожілих і жертв сексуального насильства. Перед нами постає питання про те, що робити далі в умовах національного та міжнародного занепокоєння й страху",  – зазначили організатори події.

Вони підкреслили, що Марш жінок у Вашингтоні "надішле сміливий меседж для нової адміністрації у її перший день в офісі, а також усьому світу, що права жінок є правами людини". До того ж, зазначається, що акція спрямована на захист найбільш соціально маргіналізованих прошарків суспільства.

Акції протесту на підтримку руху у Вашингтоні в цей день відбуваються по всій Америці, а також у Канаді, Британії, Ірландії, Данії, Нідерландах, Таїланді – за різними оцінками до понад півсотні міст по всьому світу.

Нагадаємо, сьогодні вранці з сайту Білого дому видалили сторінки про зміни клімату та права ЛГБТ.

Також Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2017 19:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat