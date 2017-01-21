Марш за права жінок розпочався у Вашингтоні
Учасники руху, зокрема американські селебріті й відомі активісти, планують пройти близько 3,5 км від Капітолію до Білого дому. Про це повідомляє Укрінформ.
Серед відомих особистостей, які приєдналися до Маршу жінок у Вашингтоні, – голлівудські зірки Скарлет Йохансон, Ешлі Джад, Америка Феррера, документаліст Майкл Мур (директор і продюсер картини "9/11 за Фаренгейтом") американська письменниця й телеведуча Меліса Харріс-Пері, лідерка феміністського руху Глорія Стейнмен, адвокат ЛГБТ-спільноти й телеведуча Дженет Мок.
На сторінці Facebook "Маршу жінок у Вашингтоні" станом на ранок суботи відвідати мітинг висловили інтерес 250 тис. учасників, зголосилися піти 229 тис. і 620 тис. отримали запрошення.
"Риторика останнього виборчого циклу ображає, демонізує та погрожує багатьом із нас – жінкам, іммігрантам усіх статусів й тим, хто є представниками різних релігійних конфесій, особливо мусульманських, людей, які ідентифікують себе як ЛГБТ-спільнота, корінних народів, з кольоровою шкірою, людей з обмеженими можливостями, економічно зубожілих і жертв сексуального насильства. Перед нами постає питання про те, що робити далі в умовах національного та міжнародного занепокоєння й страху", – зазначили організатори події.
Вони підкреслили, що Марш жінок у Вашингтоні "надішле сміливий меседж для нової адміністрації у її перший день в офісі, а також усьому світу, що права жінок є правами людини". До того ж, зазначається, що акція спрямована на захист найбільш соціально маргіналізованих прошарків суспільства.
Акції протесту на підтримку руху у Вашингтоні в цей день відбуваються по всій Америці, а також у Канаді, Британії, Ірландії, Данії, Нідерландах, Таїланді – за різними оцінками до понад півсотні міст по всьому світу.
Нагадаємо, сьогодні вранці з сайту Білого дому видалили сторінки про зміни клімату та права ЛГБТ.
Також Дональд Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.
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