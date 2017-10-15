Марш захисту тварин у Києві зібрав близько тисячі людей
"На акцію прийшли сотні небайдужих, і дуже тішить, що подібні ініціативи знаходять суспільну підтримку. Адже ставлення до тварин показує рівень зрілості суспільства, його гуманність. Приємно, що серед присутніх було дуже багато молодих людей, і саме їх я б просив ще активніше і більш конкретно висловлювати свою позицію", - написав у своєму Facebook Семерак, коментуючи сьогоднішній марш.
Міністр визнав, що українське законодавство в сфері захисту прав тварин повним обсягом відповідає прийнятим європейським стандартам. Виправити ситуацію має проект закону про поліпшення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, який зараз перебуває на громадському обговоренні.
Учасники акції виступили проти жорстокого поводження з тваринами не тільки в побуті і на вулицях, але і в цирках, хутряних фермах.
Нагадаємо, що міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який у лютому оголосив, що в Україні на 25 років заборонено полювання на лосів, пішов на поступки мисливцям і дозволив відстріл 160 особин лося у 2017 році.
Заборона полювання на лося призвела до протестів. 6 вересня до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців. Вони вимагали від Кабміну втрутитися в ситуацію і зняти заборону.
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