Маршрутки у великих містах мають зникнути як клас, - Омелян

"Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що у великих містах пасажирські перевезення мають здійснювати великі автобуси, а маршрутки мають зникнути як клас.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє "Укрінформ".

"Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Маршрутки мають зникнути як клас - у Києві, в Дніпрі, в Харкові їх не може бути. Ми докладемо усіх зусиль, щоб вони зникли", - сказав Омелян.

Він додав, що цього року в Україні будуть десятки нових маршрутів з новими “Неопланами”.

Також він анонсував перевірки у сфері пасажирських перевезень, оскільки з 1 січня мораторій на перевірки бізнесу зупинений. За словами міністра, планується перевіряти не лише рухомий склад, який здійснює перевезення, але й автобази, стан водіїв.

Нагадаємо, що у Чернігові 15 січня "Ощадбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду в міському наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток та смартфонів з Apple Pay чи G Pay.