Маршрутки у великих містах мають зникнути як клас, - Омелян
Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє "Укрінформ".
"Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Маршрутки мають зникнути як клас - у Києві, в Дніпрі, в Харкові їх не може бути. Ми докладемо усіх зусиль, щоб вони зникли", - сказав Омелян.
Він додав, що цього року в Україні будуть десятки нових маршрутів з новими “Неопланами”.
Також він анонсував перевірки у сфері пасажирських перевезень, оскільки з 1 січня мораторій на перевірки бізнесу зупинений. За словами міністра, планується перевіряти не лише рухомий склад, який здійснює перевезення, але й автобази, стан водіїв.
Нагадаємо, що у Чернігові 15 січня "Ощадбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду в міському наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток та смартфонів з Apple Pay чи G Pay.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"