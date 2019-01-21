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Маршрутки у великих містах мають зникнути як клас, - Омелян

"Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що у великих містах пасажирські перевезення мають здійснювати великі автобуси, а маршрутки мають зникнути як клас.
Маршрутки у великих містах мають зникнути як клас, - Омелян Фото: epravda.com.ua

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє "Укрінформ".

"Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Маршрутки мають зникнути як клас - у Києві, в Дніпрі, в Харкові їх не може бути. Ми докладемо усіх зусиль, щоб вони зникли", - сказав Омелян.

Він додав, що цього року в Україні будуть десятки нових маршрутів з новими “Неопланами”.

Також він анонсував перевірки у сфері пасажирських перевезень, оскільки з 1 січня мораторій на перевірки бізнесу зупинений. За словами міністра, планується перевіряти не лише рухомий склад, який здійснює перевезення, але й автобази, стан водіїв.

Нагадаємо, що у Чернігові 15 січня "Ощадбанк" та Visa запустили систему оплати проїзду в міському наземному транспорті за допомогою безконтактних банківських карток та смартфонів з Apple Pay чи G Pay.

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21 01 2019 21:20
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