Мартін Шульц відмовився від посади глави МЗС Німеччини
Про це повідомляє Die Welt.
"Я заявляю про відмову приєднатися до федерального уряду і водночас сподіваюся, що це закінчить кадрові дебати в СДПН", - пояснив Шульц.
"Я відмовляюся приєднатися до федерального уряду і сподіваюся, що це покладе кінець кадровим дебатам у рамках СДПН. Ми всі робимо політику заради людей в цій країні. Це означає, що мої особисті амбіції стоять після інтересів партії", - написав політик у Twitter.
Нагадаємо, 7 лютого Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.
Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи. Зокрема, очікувалось, що лідер СДПН Мартін Шульц буде призначений новим міністром закордонних справ.
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