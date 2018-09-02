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Мартін Шульц відмовився від посади глави МЗС Німеччини

Він уточнив, що залишає посаду через відмову приєднатися до федерального уряду
Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц підтвердив відмову від посади міністра закордонних справ в новому уряді Німеччини, пояснивши це тим, що внутрішньопартійні дискусії навколо його кандидатури є загрозою успішного прийняття коаліційної угоди на партійному з'їзді СДПН.
Мартін Шульц відмовився від посади глави МЗС Німеччини Мартін Шульц. Фото: AFP

Про це повідомляє Die Welt.

"Я заявляю про відмову приєднатися до федерального уряду і водночас сподіваюся, що це закінчить кадрові дебати в СДПН", - пояснив Шульц.

"Я відмовляюся приєднатися до федерального уряду і сподіваюся, що це покладе кінець кадровим дебатам у рамках СДПН. Ми всі робимо політику заради людей в цій країні. Це означає, що мої особисті амбіції стоять після інтересів партії", - написав політик у Twitter.

Нагадаємо, 7 лютого Консервативний блок Ангели Меркель та Соціал-демократична партія Німеччини досягли угоди щодо формування нового коаліційного уряду після заключного раунду переговорів, який тривав майже добу.

Сторони також розподілили 15 міністерських портфелів, третину з яких отримали соціал-демократи. Зокрема, очікувалось, що лідер СДПН Мартін Шульц буде призначений новим міністром закордонних справ.

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