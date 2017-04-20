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Детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка

У прес-службі НАБУ підтвердили, що Мартиненко затриманий
Екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.
Детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка Микола Мартиненко. Фото: rbc.ua

Про це повідомляє кореспондент УП з місця.

Мартиненко разом з детективами вийшли через боковий вихід будівлі на Кловському спуску,7 і сіли у синій мікроавтобус і поїхали.

Адвокати Мартиненка Ігор Черезов та Петро Бойко вийшли з будівлі через центральний вхід.

У прес-службі НАБУ підтвердили, що Мартиненко затриманий детективами НАБУ.

"Так. Ми підтверджуємо факт затримання", - сказали УП в прес-службі НАБУ.

Як повідомляв iPress.ua, детективи НАБУ півдня намагалися вручити Миколі Мартиненку підозруМартиненко ховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського. Як відомо, приймальні депутатів користуються недоторканністю, тому НАБУ не могли зайти всередину.

Нагадаємо, ще 11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.4
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