Детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка
Про це повідомляє кореспондент УП з місця.
Мартиненко разом з детективами вийшли через боковий вихід будівлі на Кловському спуску,7 і сіли у синій мікроавтобус і поїхали.
Адвокати Мартиненка Ігор Черезов та Петро Бойко вийшли з будівлі через центральний вхід.
У прес-службі НАБУ підтвердили, що Мартиненко затриманий детективами НАБУ.
"Так. Ми підтверджуємо факт затримання", - сказали УП в прес-службі НАБУ.
Як повідомляв iPress.ua, детективи НАБУ півдня намагалися вручити Миколі Мартиненку підозру. Мартиненко ховався від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дениса Дзендзерського. Як відомо, приймальні депутатів користуються недоторканністю, тому НАБУ не могли зайти всередину.
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