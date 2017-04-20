Мартиненка затримали на термін до 72 годин, - адвокат

Колишній депутат Микола Мартиненко затриманий НАБУ на термін до 72 годин до вирішення судом питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Мартиненка Петро Бойко.

"Ми не розуміємо, в чому підозрюють Миколу Мартиненка. Зрозуміло лише, що йдеться не про справу, пов’язану з "Енергоатомом". Це тим більше дивно, бо навіть по "Енергоатому" немає жодних доказів правопорушень.

Затримання детективи НАБУ мотивували тим, ніби Мартиненко міг би втекти з України. Це повний абсурд, бо в 2015 р. він добровільно відмовився від депутатської недоторканності – це дієвий доказ того, що він не збирався нікуди ховатися. Микола Мартиненко постійно наголошував, що він перебуває в Україні і готовий надати слідству інформацію з будь-яких питань. А влітку минулого року він навіть публічно заявляв про готовність здати свій закордонний паспорт", - наголосив адвокат.

"Абсурдною також є інформація деяких представників НАБУ, ніби екс-депутат уникав отримання повідомлення про підозру. Детективи НАБУ тільки ввечері змогли показати підозру, підписану прокурором САП. Після чого Микола Мартиненко законослухняно відбув до НАБУ для вчинення відповідних процесуальних дій", - вказав Петро Бойко.

"Захист доведе в суді повну безпідставність будь-яких підозр щодо Миколи Мартиненка. Більше того, ми домагатимемось притягнення до кримінальної відповідальності фальсифікаторів з НАБУ та з Солом’янського райсуду на зразок одіозного судді Бобровника. Ми прогнозували і прогнозуємо, що питання про обрання запобіжного заходу "випадково" потрапить до згаданого Бобровника, проти якого НАБУ порушала справу і який слухняно виконує всі вказівки НАБУ", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.