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Мартиненка затримали на термін до 72 годин, - адвокат

Затримання детективи НАБУ мотивували тим, ніби Мартиненко міг би втекти з України
Колишній депутат Микола Мартиненко затриманий НАБУ на термін до 72 годин до вирішення судом питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Мартиненка Петро Бойко.
Мартиненка затримали на термін до 72 годин, - адвокат Микола Мартиненко. Фото: espreso.tv

"Ми не розуміємо, в чому підозрюють Миколу Мартиненка. Зрозуміло лише, що йдеться не про справу, пов’язану з "Енергоатомом". Це тим більше дивно, бо навіть по "Енергоатому" немає жодних доказів правопорушень.

Затримання детективи НАБУ мотивували тим, ніби Мартиненко міг би втекти з України. Це повний абсурд, бо в 2015 р. він добровільно відмовився від депутатської недоторканності – це дієвий доказ того, що він не збирався нікуди ховатися.  Микола Мартиненко постійно наголошував, що він перебуває в Україні  і готовий надати слідству інформацію з будь-яких питань. А  влітку минулого року він навіть публічно заявляв про готовність здати свій закордонний паспорт", - наголосив адвокат.

бсурдною також є інформація деяких представників НАБУ, ніби екс-депутат уникав отримання повідомлення про підозру. Детективи НАБУ тільки ввечері змогли показати підозру, підписану прокурором САП. Після чого Микола Мартиненко законослухняно відбув до НАБУ для вчинення відповідних процесуальних дій", - вказав Петро Бойко.

"Захист доведе в суді повну безпідставність будь-яких підозр щодо Миколи Мартиненка. Більше того, ми домагатимемось притягнення до кримінальної  відповідальності фальсифікаторів з НАБУ та з Солом’янського райсуду на зразок одіозного судді Бобровника. Ми прогнозували і прогнозуємо, що питання про обрання запобіжного заходу "випадково" потрапить до згаданого Бобровника, проти якого НАБУ порушала справу і який слухняно виконує всі вказівки НАБУ", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.

 
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