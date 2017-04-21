Мартиненка звинуватили у спробі підкупу прокурора Швейцарії

Микола Мартиненко нібито пропонував від двох до чотирьох мільйонів євро за вихід співробітників Федеральної прокуратури Швейцарії

Колишня агент "Штазі" Крістіна Вілкенінг, яку в минулому році засудили в Німеччині за підкуп німецьких правоохоронців в інтересах Дмитра Фірташа, повідомила слідству, що серед її клієнтів був і колишній український нардеп Микола Мартиненко.

Покази Вілкенінг призвели до арешту в Швейцарії співробітника поліції, повідомили DW в прокуратурі кантону Цюріх. Арешт відбувся за підозрою в незаконному використанні службової інформації. Підозрюваний заперечує свою провину. Від кого були отримані можливі хабара, в прокуратурі не повідомили.

Однак швейцарські газети, посилаючись на протоколи допитів Крістіни Вілкенінг, повідомляють, що підкуп співробітника поліції Цюріха відбувся в інтересах Мартиненка.

Як повідомляє провідне швейцарське видання Tages-Anzeiger, ймовірно, підкуплений Вілкенінг поліцейський мав завдання вийти на федерального прокурора Швейцарії, який веде справу Мартиненко. За це йому авансом було виплачено 3500 євро, повідомляє швейцарське видання, посилаючись на знайдені під час обшуків Вілкенінг документи.

За інформацією Tages-Anzeiger, на допитах в Німеччині Крістіна Вілкенінг повідомила, що Микола Мартиненко в разі успіху пропонував від двох до чотирьох мільйонів євро людині, яка на чолі команди приватних детективів знайшла б вихід на відповідних осіб у Федеральній прокуратурі Швейцарії. В команді, яка працювала на Мартиненка в швейцарській справі, були й відомі правоохоронці. Зокрема, за інформацією видання Der Spiegel, на українця після виходу на пенсію працював і федеральний прокурор Німеччини Вольф-Дітер Дітріх. Він, як розповіла на допитах Крістіна Вілкенінг, на замовлення Мартиненка написав для швейцарської справи аналітичну записку, в якій прийшов до висновку, що ніякої корупції в діях українського депутата не було. Мовляв, отримані від чеської компанії Skoda JS близько 30 мільйонів швейцарських франків були платою "в рамках лобістської діяльності". Чеська Skoda JS прагнула отримати в Україні замовлення на будівництво атомних реакторів.

Тим часом, полювання на корумпованих через посередника між Дмитром Фірташем і, ймовірно, Миколою Мартиненком правоохоронців розгортається і в Австрії. Як повідомили DW в Антикорупційної прокуратурі Австрії, у зв'язку з показами Крістіни Вілкенінг в цій країні відкрито кримінальну справу. Деталі відомство не повідомляє. За інформацією Der Spiegel, Вілкенінг на допитах в Німеччині, в яких взяли участь і австрійські правоохоронці, "здала" одного зі своїх інформаторів в Австрії.

Як повідомляє німецьке видання, інспектор австрійського Федерального відомства захисту конституції отримав як мінімум 90 тисяч євро за секретну інформацію про олігархів. "Так, такі звинувачення є. Відповідного співробітника відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування", - відзначили в прес-службі міністерства внутрішніх справ Австрії у відповіді на запит DW.

В Австрії, як і в Швейцарії, розслідується масштабна корупційна угода, пов'язана з Мартиненком. В Антикорупційній прокуратурі Австрії DW повідомили, що стосовно фірм Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG і Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH ведеться розслідування за підозрою щодо розкраданні коштів. Згадані фірми, зареєстровані в Австрії, були "прокладками" в схемі розкрадання коштів Східного гірничо-збагачувального комбінату, за що в четвер, 20 квітня, Мартиненко затримали.

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Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифікованіза вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.