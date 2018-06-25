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Мартиненко буде через суд вимагати якнайшвидшого розгляду його справи по суті, - адвокат

Захист Мартиненка наполягає на якнайшвидшій передачі в суд для розгляду по суті справи
Захист Миколи Мартиненка наполягає на якнайшвидшій передачі в суд для розгляду по суті справи, де фігурує екс-депутат, тому оскаржить в апеляційному суді рішення Шевченківського райсуду Києва, який повернув САП обвинувальний акт в об'єднаній справі "Енергоатому" і держпідприємства "Східний ГЗК".
Мартиненко буде через суд вимагати якнайшвидшого розгляду його справи по суті, - адвокат Микола Мартиненко. Фото: nfront.in.ua

"Звернення САП в апеляцію щодо оскарження рішення Шевченківського райсуду - це імітація і гра на публіку. Оскільки всі попередні дії САП свідчать про спроби відкласти на невизначений час розгляд справи Мартиненка в суді по суті", - зазнчив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба Мартиненка. Зокрема, на це, за його словами, була спрямована поведінка САП на підготовчому засіданні суду 21 червня.

"Спочатку прокурор САП безпідставно намагався накласти вдруге на Миколу Мартиненка та інших людей додаткові зобов'язання, які раніше були скасовані судами як безпідставні. Потім з'ясувалося, що САП подав обвинувальний акт до суду з помилками. Ці помилки дуже непрофесійні - на рівні студента 3-го курсу юрфаку. Вони були зроблені спеціально - щоб суд повернув справу до САП. Більше того, прокурор САП Симків сам звернув на них увагу суду під час свого виступу. Тобто САП критикувала сама себе", - зазначив Бойко.

За його словами, НАБУ і САП роками піарилися на згадування прізвища Мартиненка і займалися його дискредитацією.

"Стаття 6 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини свідчить: кожен має право на доступ до правосуддя. Микола Мартиненко був його позбавлений понад два роки. Ми одного разу вже змусили НАБУ і САП передати справу в суд. Тепер будемо послідовно домагатися того, щоб суд нарешті почав розгляд по суті. Всі сфальсифіковані звинувачення будуть спростовані", - зазначив адвокат.

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25 06 2018 13:11
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