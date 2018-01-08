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Мартиненко через суд добився розгляду його справи по суті, - адвокат

Адвокат Петро Бойко підкреслив, що НАБУ разом із САП намагались мінімум на рік заблокувати розгляд в суді по суті так званої "справи Мартиненка", оскільки бояться, що повністю програють
1 серпня Апеляційний суд Києва задовольнив звернення екс-депутата Миколи Мартиненка та зобов’язав Шевченківський райсуд Києва почати розгляд по суті справи, в якій фігурує Мартиненко.
Мартиненко через суд добився розгляду його справи по суті, - адвокат Микола Мартиненко. Фото: espreso.tv

Захисник вказав, що  НАБУ і САП хотіли порушити право Миколи Мартиненка на доступ до правосуддя, зафіксоване в українському і європейському законодавстві. 

"З подачі НАБУ у ЗМІ роками тиражувались безпідставні звинувачення щодо Миколи Мартиненка, який добровільно відмовився від депутатського імунітету. Для розгляду по суті цю справу до суду  передали аж через 2 роки, хоча НАБУ щомісяця це анонсувало. Але вони були шоковані, коли побачили документи захисту - там спростовуються  фейки  про Мартиненка, на яких будувалась вся справа", -  наголосив адвокат, повідомила прес-служба екс-депутата.

"НАБУ і САП хотіли, щоб ця справа "зависла" ще на рік. Тому прокурори САП спеціально подали до суду першої інстанції неправильно оформлені матеріали справи. А НАБУ непублічно тиснуло на суддів Шевченківського райсуду Києва", - підкреслив Петро Бойко.

За словами адвоката, екс-депутат готовий до розгляду справи по суті в будь-якому суді.

"Здавалося  б – чого НАБУ і САП боятися? Справа потім все одно перейде до антикорупційного суду, а вони стільки заявляли про нібито наявність доказів. Де логіка?! А вона в тому, що питання політично вмотивоване і істина для НАБУ-САП не має жодного значення. НАБУ і САП  прагнули, щоб Микола Мартиненко мінімум рік не міг себе захистити в суді – бо всі побачать, як там розбиваються сфальсифіковані звинувачення", - вважає Петро Бойко.

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01 08 2018 15:13
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