Мартиненко через суд добився розгляду його справи по суті, - адвокат
Захисник вказав, що НАБУ і САП хотіли порушити право Миколи Мартиненка на доступ до правосуддя, зафіксоване в українському і європейському законодавстві.
"З подачі НАБУ у ЗМІ роками тиражувались безпідставні звинувачення щодо Миколи Мартиненка, який добровільно відмовився від депутатського імунітету. Для розгляду по суті цю справу до суду передали аж через 2 роки, хоча НАБУ щомісяця це анонсувало. Але вони були шоковані, коли побачили документи захисту - там спростовуються фейки про Мартиненка, на яких будувалась вся справа", - наголосив адвокат, повідомила прес-служба екс-депутата.
"НАБУ і САП хотіли, щоб ця справа "зависла" ще на рік. Тому прокурори САП спеціально подали до суду першої інстанції неправильно оформлені матеріали справи. А НАБУ непублічно тиснуло на суддів Шевченківського райсуду Києва", - підкреслив Петро Бойко.
За словами адвоката, екс-депутат готовий до розгляду справи по суті в будь-якому суді.
"Здавалося б – чого НАБУ і САП боятися? Справа потім все одно перейде до антикорупційного суду, а вони стільки заявляли про нібито наявність доказів. Де логіка?! А вона в тому, що питання політично вмотивоване і істина для НАБУ-САП не має жодного значення. НАБУ і САП прагнули, щоб Микола Мартиненко мінімум рік не міг себе захистити в суді – бо всі побачать, як там розбиваються сфальсифіковані звинувачення", - вважає Петро Бойко.
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