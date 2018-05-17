Мартиненко хоче через суд змусити НАБУ передати його справу до суду
"Але після того, як НАБУ побачило матеріали мого захисту, у пана Ситника ледь не стався серцевий напад, - вказав екс-депутат. - Адже вони руйнують "справу Мартиненка" як картковий будинок. А директор НАБУ боїться остаточно "втратити обличчя" після 2-річного піару на моєму імені", - відзначив Микола Мартиненко, повідомляє його прес-служба.
"Для Артема Ситника боротьба проти мене починалась як політична, в рамках дискредитації попереднього уряду. Потім сюди додалось бажання директора НАБУ отримати піарні дивіденди, пізніше - глибока особиста образа на мене і бажання помсти. Тому він наказав підлеглим вчергове порушити закон та спробувати в позасудовий спосіб нейтралізувати докази моєї невинуватості. Зараз НАБУ тягне час і звично вдається до фальсифікацій. Пан Ситник вже давно підпадає під статтю Кримінального кодексу про "зловживання владою", - наголосив Мартиненко.
Він вказав, що "НАБУ разом із САП постфактум і невідомо звідки намалювали ще один том справи. НАБУ придумало тут смішне пояснення: нібито вони тільки зараз отримали нібито результати міжнародної правової допомоги. Але розслідування і моє ознайомлення зі справою давно закінчені, тому жодні матеріали не можуть долучатись в принципі. Та й не може там бути нічого нового", - підкреслив колишній депутат.
За його словами, "також НАБУ намагається девальвувати один з ключових доказів мого захисту і тисне на незалежного аудитора, який встановив відсутність збитків з боку "Енергоатому". НАБУ безпідставно влаштувало в експерта обшуки та вилучення документів".
"Крім того, НАБУ таємно почало нові слідчі дії щодо мене. Вони є незаконними, бо проходять вже після закінчення розслідування. Для маскування НАБУ проводить їх під прикриттям сторонньої кримінальної справи, яка не має до мене жодного стосунку. Мета – заявити, ніби я порушую свої зобов'язання, взяті під час обрання мені запобіжного заходу у вигляді поруки. Хоча я добровільно відмовився від депутатського імунітету, нікуди не ховався і законослухняно виконував всі покладені на мене обов'язки", - сказав Микола Мартиненко.
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Иногда складывается впечатление, что это какая то личная месть Углавы и Сытника своему личному врагу, т.к. это дело тянется уже не один год и каких то реальных доказательств НАБУ предъявить не может, т.к. у них ничего нет. Відповісти