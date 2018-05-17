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Мартиненко хоче через суд змусити НАБУ передати його справу до суду

"Парадокс: обвинувачений вимагає передати його справу до суду, а НАБУ це саботує і тягне час. Хоча розслідування було завершене ще в грудні 2017 року, а я в квітні цього року закінчив ознайомлюватись з матеріалами справи. І НАБУ обіцяло передати справу до суду"
Екс-депутат Микола Мартиненко може звернутись до суду, аби зобов'язати НАБУ передати так звану "справу Мартиненка" до суду для розгляду по суті.
Мартиненко хоче через суд змусити НАБУ передати його справу до суду Микола Мартиненко. Фото: ukr.lb.ua

"Але після того, як НАБУ побачило матеріали мого захисту, у пана Ситника ледь не стався серцевий напад, - вказав екс-депутат. - Адже вони руйнують "справу Мартиненка" як картковий будинок. А директор НАБУ боїться остаточно "втратити обличчя" після 2-річного піару на моєму імені", - відзначив Микола Мартиненко, повідомляє його прес-служба. 

"Для Артема Ситника боротьба проти мене починалась як політична, в рамках дискредитації попереднього уряду. Потім сюди додалось бажання директора НАБУ отримати піарні дивіденди, пізніше - глибока особиста образа на мене і бажання помсти. Тому він наказав підлеглим вчергове порушити закон та спробувати в позасудовий спосіб нейтралізувати докази моєї невинуватості. Зараз НАБУ тягне час і звично вдається до фальсифікацій. Пан Ситник вже давно підпадає під статтю Кримінального кодексу про "зловживання владою", - наголосив Мартиненко. 

Він вказав, що "НАБУ разом із САП постфактум і невідомо звідки намалювали ще один том справи. НАБУ придумало тут смішне пояснення: нібито вони тільки зараз отримали нібито результати міжнародної правової допомоги. Але розслідування і моє ознайомлення зі справою давно закінчені, тому жодні матеріали не можуть долучатись в принципі. Та й не може там бути нічого нового", - підкреслив колишній депутат. 

За його словами, "також НАБУ намагається девальвувати один з ключових доказів мого захисту і тисне на незалежного аудитора, який встановив відсутність збитків з боку "Енергоатому". НАБУ безпідставно влаштувало в експерта обшуки та вилучення документів"

"Крім того, НАБУ таємно почало нові слідчі дії щодо мене. Вони є незаконними, бо проходять вже після закінчення розслідування. Для маскування НАБУ проводить їх під прикриттям сторонньої кримінальної справи, яка не має до мене жодного стосунку. Мета – заявити, ніби я порушую свої зобов'язання, взяті під час обрання мені запобіжного заходу у вигляді поруки. Хоча я добровільно відмовився від депутатського імунітету, нікуди не ховався і законослухняно виконував всі покладені на мене обов'язки", - сказав Микола Мартиненко. 

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Антон Тарасенко17 травня 2018 12:28
    Иногда складывается впечатление, что это какая то личная месть Углавы и Сытника своему личному врагу, т.к. это дело тянется уже не один год и каких то реальных доказательств НАБУ предъявить не может, т.к. у них ничего нет. Відповісти
17 05 2018 11:50
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