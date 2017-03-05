Мартиненко: керівники НАБУ працюють на дострокові вибори

Екс-депутат Микола Мартиненко заявив, що керівники НАБУ працюють на дострокові вибори.

"Вони фабрикують політичні справи щодо мене. Хотіли запустити розвал коаліції і перевибори парламенту. А потім вони підуть до Верховної Ради за списком партії Саакашвілі. Де-факто НАБУ керує грузинська група через 1-го заступника директора НАБУ Углаву, Ситник там - "весільний генерал". Крім того, вони хочуть мені помститися після моїх різких заяв про їх зловживання - тому там є і особистісний фактор", заявив в коментарі журналістам екс-депутат Микола Мартиненко, повідомляє його прес-служба.

"Керівники НАБУ наносять багатомільярдної збитків державі, вони зупиняють цілі сектори економіки. НАБУ повернуло до бюджету в 5 разів менше, ніж на них витратила держава. Навпаки, НАБУ позбавляє бюджет мільярдів доларів - тим, що блокує цілі галузі української економіки, дає некомпетентну оцінку міфічним збитків і зриває приватизацію стратегічних підприємств. Як це було з Одеським припортовим заводом, де збитки тільки від зриву приватизації перевищили 13 млрд грн. Коли починаються гучні скандали і "маски-шоу" навколо флагманів своїх галузей, вони "лягають", - сказав Микола Мартиненко.

За його словами, керівництво НАБУ дискредитувало тему боротьби з корупцією, показало неефективність і повністю завалило свою роботу.

"Згідно з останньою соціології, баланс недовіри до НАБУ вже досяг 44%, - це, наприклад, удвічі більше, ніж до СБУ", - зазначив Мартиненко.

Прагнення НАБУ і САП заарештувати своє майно Микола Мартиненко назвав "кроком відчаю з боку НАБУ і САП". "Мене обмежили в пересуванні, хоча я нікуди не тікав. Я добровільно відмовився від депутатського мандата для чесного розслідування - а отримав політичне переслідування. Як арешт майна допоможе розгляду справи, по якому немає ніяких фактів щодо мене? Коли немає доказів - починається дрібна помста і гра на публіку. Не здивуюся, якщо це підказав їх друг Саакашвілі. НАБУ і САП скоро будуть хапати людей на вулиці тільки на тій підставі, що я з кимось привітався за руку", - підкреслив колишній депутат.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.