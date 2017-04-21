Мартиненко підтвердив зустріч з Онищенком
Про це Мартиненко заявив в перерві судового засідання щодо обрання міри запобіжного заходу.
"Це було минулого року. Я з ним випадково зустрівся в одному готелі. Я був у короткій відпустці з дружиною", - зазначив Мартиненко.
Відзначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував судовий процес у справі про підозрюваного в розтраті $17,28 млн держпідприємства колишнього депутата Миколи Мартиненка.
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Нагадаємо, що екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.
Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.
За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.
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