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Мартиненко розповів про відносини з Порошенком

Екс-депутат каже, що бачив Президента понад місяць тому
Колишній народний депутат Микола Мартиненко після засідання суду, на якому йому обрали запобіжний захід, дав невеликий брифінг.
Мартиненко розповів про відносини з Порошенком Микола Мартиненко. Фото: rbc.ua

Спілкуючись із журналістами, він розповів у тому числі про свої стосунки з президентом Петром Порошенком, інформує "LB.ua".

"Він став Президентом, я став з ним рідко бачитися. Я з ним не сварюся, але і не дружу. Раніше був у ближчих стосунках, до його посади. Він зараз Президент, державний діяч, ставлюся до нього з повагою. Бачився востаннє навіть не згадаю коли. Місяця півтора-два тому", - заявив він.

Як відомо, Мартиненко є одним з близьких соратників колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн. 

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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