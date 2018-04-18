Мартиненко: Ситник перетворив НАБУ на гібрид піар-агенції та турбюро

Народний депутат України Микола Мартиненко вважає, що директор НАБУ Артем Ситник перетворив НАБУ на гібрид піар-агенції і туристичного бюро. Але, за його словами, за витрачені на це мільйони державних коштів та фальсифікацію "справи Мартиненка" йому рано чи пізно доведеться відповідати.

"Артем Ситник регулярно згадує мене, піарячись на справі, яка шита "білими нитками" і розсиплеться в будь-якому суді. А десятки закородонних запитів – взагалі улюблена мантра пана Ситника вже третій рік. При цьому, він визнає, що навіть не пам'ятає точну кількість закордонних відряджень детективів НАБУ за кордон у цій справі. Звісно, мільйони на ці "турпоїздки" він викладав не з власної кишені, а з державної", - зауважив Мартиненко, повідомляє прес-служба екс-депутата.

"Але ознайомлення з матеріалами моєї справи показує: результат цих дій – нуль цілих, нуль десятих. І це було легко передбачити без того, щоб витратити величезні бюджетні кошти", - відзначив екс-депутат.

"Зате детективи НАБУ отримали змогу по кілька разів відпочити і проїхатися по туристичних маршрутах європейських країн. І так тривало роками, поки Ситник піарився, фальшував матеріали і всіляко відтягував передачу справи до суду. Артему Ситнику давно пора відкривати турагентство для працівників НАБУ – тільки не за державний кошт", - наголосив Микола Мартиненко.

На його думку, "НАБУ демонструє політичну заанґажованість та демонстративно ігнорує реальні корупційні справи, за якими не треба далеко їздити. Бо вони стосуються близьких до НАБУ осіб. Скажімо, у Києві знаходиться куплена за кошти корупційного походження елітна квартира депутата Лещенка. Можу спрогнозувати, що при Ситнику НАБУ знову його виправдає, ще й вибачиться. У Козині під Києвом у 2008-2010 роках відбувався масштабний дерибан коштовної землі, до якого, якщо вірити журналістам-розслідувачам, був причетний тодішній прокурор Ситник", - вказав екс-нардеп.

У Мартиненка нагадали, що він ще 2015-го добровільно відмовився від депутатського мандату. "А НАБУ вирішило це використати в політичній боротьбі проти тодішнього уряду та для власного піару".