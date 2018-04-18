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Мартиненко: Ситник перетворив НАБУ на гібрид піар-агенції та турбюро

Так колишній народний депутат України Микола Мартиненко прокоментував чергові згадки свого імені в ЗМІ з боку директора НАБУ
Народний депутат України Микола Мартиненко вважає, що директор НАБУ Артем Ситник перетворив НАБУ на гібрид піар-агенції і туристичного бюро. Але, за його словами, за витрачені на це мільйони державних коштів та фальсифікацію "справи Мартиненка" йому рано чи пізно доведеться відповідати.
Мартиненко: Ситник перетворив НАБУ на гібрид піар-агенції та турбюро Микола Мартиненко. Фото: ukr.lb.ua

"Артем Ситник регулярно згадує мене, піарячись на справі, яка шита "білими нитками" і розсиплеться в будь-якому суді. А десятки закородонних запитів – взагалі улюблена мантра пана Ситника вже третій рік. При цьому, він визнає, що навіть не пам'ятає точну кількість закордонних відряджень детективів НАБУ за кордон у цій справі. Звісно, мільйони на ці "турпоїздки" він викладав не з власної кишені, а з державної", - зауважив Мартиненко, повідомляє прес-служба екс-депутата.

"Але ознайомлення з матеріалами моєї справи показує: результат цих дій – нуль цілих, нуль десятих. І це було легко передбачити без того, щоб витратити величезні бюджетні кошти", - відзначив екс-депутат.

"Зате детективи НАБУ отримали змогу по кілька разів відпочити і проїхатися по туристичних маршрутах європейських країн. І так тривало роками, поки Ситник піарився, фальшував матеріали і всіляко відтягував передачу справи до суду. Артему Ситнику давно пора відкривати турагентство для працівників НАБУ – тільки не за державний кошт", - наголосив Микола Мартиненко.

На його думку, "НАБУ демонструє політичну заанґажованість та демонстративно ігнорує реальні корупційні справи, за якими не треба далеко їздити. Бо вони стосуються близьких до НАБУ осіб. Скажімо, у Києві знаходиться куплена за кошти корупційного походження елітна квартира депутата Лещенка. Можу спрогнозувати, що при Ситнику НАБУ знову його виправдає, ще й вибачиться. У Козині під Києвом у 2008-2010 роках відбувався масштабний дерибан коштовної землі, до якого, якщо вірити журналістам-розслідувачам, був причетний тодішній прокурор Ситник", - вказав екс-нардеп.

У Мартиненка нагадали, що він ще 2015-го добровільно відмовився від депутатського мандату. "А НАБУ вирішило це використати в політичній боротьбі проти тодішнього уряду та для власного піару".

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18 04 2018 10:49
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