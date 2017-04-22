Мартиненко відхрестився від причетності до фірми-прокладки Steuermann

Колишній народний депутат Микола Мартиненко спростував свою причетність до фірми-прокладки Steurmann, яка брала участь в схемі постачання уранового концентрату на СхідГЗК.

"Пункт про те, що Мартиненко контролює компанію Steurmann базується виключно на свідченнях двох свідків - Давида Жванії і Олександра Рибалкіна. Я можу констатувати таке, що у мене дуже погані стосунки і з Жванією, і Рибалкіним протягом довгого часу. Один з них перебуває під кримінальним провадженням за крадіжку, а другий став неадекватною людиною, яка хоче мене посадити за що завгодно. Я заявляю при камерах, що ніколи не був засновником Steurmann, бенефіціаром Steurmann і ніколи не буду, ніколи не розпоряджався коштами Steurmann", - заявив Мартиненко на суді щодо обрання запобіжного заходу.

"Далі переходимо до майнового стану. Згадувався будинок у Бучі. Там живе моя колишня дружина, з якою я не живу понад 15 років. Називається купа якихось фірм, йдеться, що я бенефіціар, але в другому томі клопотання немає підтверджень. Навпаки, є підтвердження, що я не бенефіціар цих фірм", - сказав Мартиненко.

Депутат також публічно пообіцяв, що не збирається ховатися, якщо Солом'янський районний суд Києва не відправить його в СІЗО.

"Послів великої сімки дуже хвилює, що я кудись втечу, отримаю політичний притулок. Не дочекаєтесь, політичного притулку я просити не буду. Швидше за все ваші керівники будуть бігати по світу і просити притулку. Як бігає ваш Сакварелідзе, який боїться поїхати в Грузію і який дуже близький друг вашого керівника", - сказав Мартиненко, маючи на увазі заступника директора НАБУ Гізо Углаву.

Нагадаємо, що екс-депутата 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.