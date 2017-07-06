Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мартиненко закликає директора НАБУ припинити піаритись на його справі і пошвидше передати її до суду

На його думку, директору НАБУ тоді не буде про що говорити в сотнях інтерв’ю
Колишній депутат Микола Мартиненко публічно звернувся до директора НАБУ Артема Ситника "пошвидше направити обвинувальний вирок до суду та припинити піаритись на згадках мого імені".
Мартиненко закликає директора НАБУ припинити піаритись на його справі і пошвидше передати її до суду Микола Мартиненко. Фото: nfront.in.ua

"Згадки мого імені стали ідеєю-фікс для керівників НАБУ.  Пан Ситник піариться на Мартиненку майже в кожному із 140 інтерв’ю та 600 коментарів, якими хвалиться НАБУ як своїм досягненням. І це їх єдине досягнення за 2 роки роботи, адже відомство Ситника і далі безрезультатно проїдає бюджетні мільярди", - повідомила прес-служба екс-депутата.

"Тому звертаюсь до керівників НАБУ Ситника і Углави: ідіть в САП і пошвидше передавайте обвинувальний висновок  до суду для розгляду по-суті. Ви ж півтора року фабрикували справи проти мене. Чи немає чого предавати? Бо є лише шиті білими нитками припущення на базі замовних статтей Лещенка. Скільки ще років ви збиратесь повторювати мантри про Мартиненка?", - запитав колишній депутат.

На його думку, директору НАБУ тоді не буде про що говорити в сотнях інтерв’ю. "Він щоразу вкидує якісь фейки про мене, аби інформаційно підтримувати тему сфальшованої "справи Мартиненка". Але сьогодні навіть Ситник був змушений визнати, що я не збираюсь нікуди втікати. Додам: і не збирався. Крім того, я багато разів виїжджав за кордон, але мені там ніхто не пред’являв претензій. Більше того, я добровільно відмовився від депутатського імунітету", - нагадав Микола Мартиненко.

Він наголосив,  що  "сенс всієї "справи Мартиненка", на якій піариться НАБУ, зводиться виключно до бажання обрати мені затримання як запобіжний засіб, гучно подати це як кінцевий результат та переключити увагу з відсутності будь-яких фактів щодо мене".

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа на поруки народними депутатами без змін.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2017 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.