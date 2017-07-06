Мартиненко закликає директора НАБУ припинити піаритись на його справі і пошвидше передати її до суду

На його думку, директору НАБУ тоді не буде про що говорити в сотнях інтерв’ю

Колишній депутат Микола Мартиненко публічно звернувся до директора НАБУ Артема Ситника "пошвидше направити обвинувальний вирок до суду та припинити піаритись на згадках мого імені".

"Згадки мого імені стали ідеєю-фікс для керівників НАБУ. Пан Ситник піариться на Мартиненку майже в кожному із 140 інтерв’ю та 600 коментарів, якими хвалиться НАБУ як своїм досягненням. І це їх єдине досягнення за 2 роки роботи, адже відомство Ситника і далі безрезультатно проїдає бюджетні мільярди", - повідомила прес-служба екс-депутата.

"Тому звертаюсь до керівників НАБУ Ситника і Углави: ідіть в САП і пошвидше передавайте обвинувальний висновок до суду для розгляду по-суті. Ви ж півтора року фабрикували справи проти мене. Чи немає чого предавати? Бо є лише шиті білими нитками припущення на базі замовних статтей Лещенка. Скільки ще років ви збиратесь повторювати мантри про Мартиненка?", - запитав колишній депутат.

На його думку, директору НАБУ тоді не буде про що говорити в сотнях інтерв’ю. "Він щоразу вкидує якісь фейки про мене, аби інформаційно підтримувати тему сфальшованої "справи Мартиненка". Але сьогодні навіть Ситник був змушений визнати, що я не збираюсь нікуди втікати. Додам: і не збирався. Крім того, я багато разів виїжджав за кордон, але мені там ніхто не пред’являв претензій. Більше того, я добровільно відмовився від депутатського імунітету", - нагадав Микола Мартиненко.

Він наголосив, що "сенс всієї "справи Мартиненка", на якій піариться НАБУ, зводиться виключно до бажання обрати мені затримання як запобіжний засіб, гучно подати це як кінцевий результат та переключити увагу з відсутності будь-яких фактів щодо мене".

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа на поруки народними депутатами без змін.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.