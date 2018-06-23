Мартиненко заявив, що програма "Схеми" поширила про нього черговий фейк
"Фантазії деяких "жовтих" ЗМІ є брехнею, яка має замовний характер. Я уявлення не маю про жодні тютюнові фабрики, але моє ім'я сюди маніпулятивно приплели. Очевидно, це прояв нечистоплотної конкуренції на цьому ринку, якій намагались надати політичного відтінку. А використання голослівних версій і пліток на рівні "одна бабуся казала…" - це, виявляється, такі "стандарти" журналістики", - повідомила його прес-служба.
Він підкреслив, що програма "Схеми" вже не вперше поширює про нього недостовірну інформацію та демонструє відверту заанґажованість. "Чорний піар" проти мене має системний характер. Спроби приплести мені всі мислимі і немислимі гріхи пов'язані з постійними провалами фальсифікованих проти мене справ. Крім того, є мотив особистої помсти – адже я неодноразово звинувачував "Схеми" у поширенні неправдивої інформації про мене", - наголосив екс-депутат.
"Я добре усвідомлюю, що на цьому хлопці не заспокояться і придумають нові фейки. Тому одразу заявляю: марихуану на балконі не вирощую, контрафактними кальянами не торгую", - зазначив Мартиненко.
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