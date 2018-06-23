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Мартиненко заявив, що програма "Схеми" поширила про нього черговий фейк

Мартиненко спростовує свою причетність до тютюнової фабрики
Колишній народний депутат Микола Мартиненко спростував інформацію програми "Схеми" про нібито свою причетність до тютюнової фабрики в м. Жовті Води.
Мартиненко заявив, що програма "Схеми" поширила про нього черговий фейк Микола Мартиненко. Фото: espreso.tv

"Фантазії деяких "жовтих" ЗМІ є брехнею, яка має замовний характер. Я уявлення не маю про жодні тютюнові фабрики, але моє ім'я сюди маніпулятивно приплели. Очевидно, це прояв нечистоплотної конкуренції на цьому ринку, якій намагались надати політичного відтінку. А використання голослівних версій і пліток на рівні "одна бабуся казала…" - це, виявляється, такі "стандарти" журналістики", - повідомила його прес-служба.

Він підкреслив, що програма "Схеми" вже не вперше поширює про нього недостовірну інформацію та демонструє відверту заанґажованість. "Чорний піар" проти мене має системний характер. Спроби приплести мені всі мислимі і немислимі гріхи пов'язані з постійними провалами фальсифікованих проти мене справ. Крім того, є мотив особистої помсти – адже я неодноразово звинувачував "Схеми" у поширенні неправдивої інформації про мене", - наголосив екс-депутат.

"Я добре усвідомлюю, що на цьому хлопці не заспокояться і придумають нові фейки. Тому одразу заявляю: марихуану на балконі не вирощую, контрафактними кальянами не торгую", - зазначив Мартиненко.

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23 06 2018 14:08
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