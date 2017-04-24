Мартиненко звернувся до Президента щодо "грузинської мафії" в НАБУ

Екс-нардеп Микола Мартиненко назвав обвинувачення НАБУ та САП проти себе політичною фальсифікацією, інспірованою "грузинською мафією", і звернувся до Президента з закликом відреагувати на таку роботу цих антикорупційних органів.

Про це він сказав у інтерв’ю ТРК "Україна" 23 квітня, повідомляє прес-служба екс-депутата.

"Я хочу звернутися до Президента, щоб він відреагував… Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні перетворилися на філіал "грузинської мафії", - заявив Микола Мартиненко.

"Це дешеве піар-агенство займається тим, що воно фальсифікує справи, кидає людей за грати і жодної справи не доводить до кінця. Ніякої боротьби з корупцією немає. Є дешева піар-агенція, яка грається в політику", - констатував екс-нардеп.

На уточнююче запитання журналістки, чи він бачить грузинський слід у своїй справі, Микола Мартиненко відповів: "Іншого не бачу. Це не антикорупційна організація. Це чисто політичний проект".

Щодо своїх подальших планів Микола Мартиненко сказав: "Перше: я доведу свою невинуватість, в тому числі в суді. І друге: обов’язково притягну до кримінальної відповідальності як керівництво НАБУ, так і кожного виконавця, який цим питанням займається".

Раніше Микола Мартиненко заявив, що під час судового засідання у справі обрання йому запобіжного заходу до Солом’янського суду "терміново прибула команда контролерів за діями НАБУ на чолі з соратником Саакашвілі Сакварелідзе. Це свідчення системної залежності НАБУ від групи, яку у керівному складі бюро представляє Гізо Углава. Цей факт варто зафіксувати всім, хто слідкує за діяльністю НАБУ і усвідомити, що Бюро використовується у якості інструменту політичної боротьби і розвалу коаліції. Мета - дострокові парламентські вибори, щоб привести до парламенту свою політичну силу. Для Ситника і Углави вже зарезервовані місця у партії Саакашілі-Лещенка".

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт". Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що за кордон виїхали ще два фігуранти справи Мартиненка: директор державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") Олександр Сорокін та заступник директора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

Колишній депутат Верховної Ради Україи Микола Мартиненко заявив, що група осіб, яка контролює НАБУ, використовує його як політичний інструмент для боротьби з конкурентами та провокування дострокових парламентських і президентських виборів.

Національне антикорупційне бюро України підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.