Мартиненко звинувачує директора НАБУ у незаконному впливі на суддів

Колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень.

"Пан Ситник за майже 2 роки сотні раз піарився на згадках мого прізвища, навішував ярлики та нічим не підверджений негатив. Незважаючи на мої заклики передати справи до суду, цього досі не зроблено. Тепер керівник НАБУ перекваліфікувався у ворожки. Він придумав нову мантру - нібито я затягуватиму час ознайомлення з матеріалами справи. Це чергова неправда. Я найбільше зацікавлений у тому, щоб суд розвінчав всі фейки і фальсифікації з боку керівництва НАБУ щодо мене. Тому процесуально я зроблю все, щоб після передачі справ до суду він якомога швидше почав їх розгляд по суті. Пан Ситник звик поширювати фейки, але йому варто припинити озвучувати свої фантазії щодо мене", - повідомила прес-служба Миколи Мартиненка.

Він також звинуватив директора НАБУ в протиправному впливі на суддів та отриманні незаконних рішень судів на користь НАБУ.

"В телеінтерв'ю 27 жовтня пан Ситник оприлюднив закриту інформацію про відкриття дисциплінарного провадження Вищою радою правосуддя щодо п'яти суддів Апеляційного суду. Під тиском Ситника ці судді у квітні незаконно скасували рішення суду першої інстанції про необхідність закриття НАБУ кримінального провадження щодо мене. Хоча це рішення суду ґрунтувалось на практиці Європейського суду з прав людини, було остаточним і оскарженню не підлягало (!) Тому я звернувся до Вищої ради правосуддя щодо незаконних дій цих суддів Апеляційного суду", - відзначив Мартиненко.

За його словами, "рішення Вищої ради правосуддя щодо відкриття чи невідкриття дисциплінарного провадження проти згаданих п'яти суддів зараз є непублічною інформацією, про це відомо обмеженому колу людей. Звідки пан Ситник знає про "ображених" суддів апеляції і чому він анонсує рішення ВРП? Я - ініціатор звернення, але дізнався про це рішення з інтерв'ю директора НАБУ. Відповідь проста: він комунікує з суддями – а це є незаконним. Це ще один факт протиправного впливу Ситника на суддів та їхні рішення".

"Тим більше, вся країна знає про "кишенькових" суддів НАБУ із Солом'янського райсуду Києва. Спочатку це був сумнозвісний суддя Макуха, звільнений за порушення присяги і засудження "майданівців". НАБУ саме порушило проти нього справу і потім використовувало його як хотіло. Цей суддя благословив незаконні дії НАБУ по Одеському припортовому заводу для зриву його приватизації і ще багато чого", - нагадав Микола Мартиненко.

"Потім настала черга суді Бобровника – його та інших суддів НАБУ аналогічно тримає на гачку кримінальних справ. Тому вони ухвалюють будь-які неправосудні рішення, які хоче керівництво НАБУ. У випадку мого безпідставного затримання весною стався "збій у програмі" - адже кінцевою метою Ситника є піар на затриманні, а не рішення суду по суті справ. Тому директор НАБУ вже тривалий час істерить про невигідне йому рішення", - сказав екс-депутат.

Він нагадав про недавнє відкриття кримінальної справи проти одного з керівників НАБУ.

"Проти керівника детективів НАБУ Калужинського суд за моїм зверненням змусив ГПУ відкрити кримінальне провадження. Причина - фальсифікація справи проти мене. І це лише перший крок – всі причетні до цих фальсифікацій рано чи пізно понесуть кримінальну відповідальність", - наголосив Мартиненко.