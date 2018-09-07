Мартиненко звинуватив Ситника у "зловживаннях та брехні"

Він сказав, що чекає від Ситника нових фальсифікацій щодо себе

Екс-депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у "зловживаннях службовими повноваженнями та черговій брехні".

"Пан Ситник у недавньому інтерв'ю назвав "справу Мартиненка" серед тих, які "просто не розглядаються" судами. Але "забув" уточнити, що саме НАБУ через свого "ручного" прокурора блокує розгляд цієї справи по суті у Шевченківському райсуді Києва", - повідомила прес-служба Мартиненка.

"Схоже, у пана Ситника – передчасний склероз. Або він вчергове бреше, як робив це роками про мене. Це системне зловживання своїми повноваженнями з боку високопосадового держчиновника", - вважає Мартиненко.

"Прокурор САП, якого пан Ситник повністю контролює, навмисне зробив у обвинувальному акті помилки на рівні студента-двієчника юрфаку. Більше того, під час виступу ще й сам привернув увагу суддів до власних ляпів. Даючи аргументи суду для повернення обвинувального акту", - відзначив колишній депутат.

"Цей "юридичний стриптиз" "кишенькового" прокурора НАБУ був здійснений спеціально, за вказівкою директора НАБУ. Логіка проста – маленькою ганьбою відтягнути велику. Адже НАБУ було шоковане, коли побачило матеріали мого захисту, які вщент розбивають всі фейкові звинувачення. І тепер гарячково намагається щось придумати у відповідь. Бо в будь-якому суді ця справа розсиплеться з тріском. В тому числі, в антикорупційному, про який стільки говорить Ситник", - впевнений Мартиненко.

"Артем Ситник заявив, що "заради таких справ і створювалися нові антикорупційні інституції". Невже НАБУ створювалося заради дешевого піару своїх керівників, які мріють про політичну кар'єру? І які просто одержимі особистою помстою щодо мене", - заявив екс-нардеп.

Він нагадав, що минулого тижня звернувся до апеляційного суду, щоб той зобов'язав почати розгляд справи по суті.

"А всі винні у фальсифікаціях навколо мого імені понесуть відповідальність. В тому числі – кримінальну", - наголосив Микола Мартиненко.

Він сказав, що чекає від Ситника нових фальсифікацій щодо себе.

"Наприклад, раніше НАБУ безуспішно намагалось домалювати мої ім'я до фейкової справи Одеського припортового заводу, яка майже розвалились у суді. Згадайте, скільки там було піару "антикорупціонерів" і обливання мене брудом. І як це використовувалось у боротьбі проти минулого уряду. Так от, у звинуваченні фігурують "невстановлені особи в невстановленому місці і в невстановлений час". А нібито збитки виявились неправдою і маніпуляцією. Це - черговий приклад заанґажованості і кричущого непрофесіоналізму керівників НАБУ", - підкреслив екс-депутат.