Мартиненку вручили повідомлення про підозру

Затриманому сьогодні екс-нардепу Миколі Мартиненку вже оголосили про підозру, сьогодні його відвезуть в слідчий ізолятор, де він пробуде до суду

"Микола Мартиненко досі перебуває в офісі НАБУ. За інформацією від його адвокатів, підозру йому вручили. Після цього він одразу поїде до слідчого ізолятора. Адвокати припускають, що вже завтра відбудеться суд, на якому для нього обрано запобіжний захід", - повідомляє "112 Україна".

Адвокати підтвердили, що Мартиненку голосили про підозру.

"Ознайомившись із змістом підозри - те, що там написано - є бажання призначити психіатричну експертизу тим, хто її складав ", - сказав один із них.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".

Сам Мартиненко звинуватив голову НАБУ Артема Ситника у фальсифікації справи.

Водночас "Народний фронт" звернув увагу на неоднозначну репутацію судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника, який дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, у тому числі у колишньої дружини.

Окрім того, політсила вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді.

Також у політсилі вважають, що затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому для неупередженого розслідування, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів.