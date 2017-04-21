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Мартиненку загрожує до 12 років ув'язнення

САП буде просити суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн
Затриманому екс-депутату ВР з фракції "Народний фронт" Миколі Мартиненку загрожує до 12 років ув'язнення.
Мартиненку загрожує до 12 років ув Микола Мартиненко. Фото: rbc.ua

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький на брифінгу у Києві, інформує Громадське.

Також він повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається клопотати про обрання запобіжного заходу депутату у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення 300 млн гривень застави.

"Позиція прокуратури наступна: будемо просити суд про обрання запобіжного заходу — утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави в сумі 300 млн грн. Чому 300 млн, тому що ми оцінюємо роль кожного зі співучасників у вказаній схемі", — сказав Холодницький.

Наразі клопотання вже передали адвокатам Мартиненка, після цього почнуться суд з обрання запобіжного заходу.

"Попри заяви деяких "фейсбукерів", ми не знаємо, хто буде суддя. Чекаємо на суд. Сподіваюся, запобіжний захід оберуть сьогодні", — зазначив Холодницький.

Обвинувачення представлятимуть Андрій Перов і Роман Симків. Вони ж представляють САП і у справі Романа Насірова.

Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

У НАБУ і САП пізніше розповіли деталі справи екс-нардепа, його підозрюють у розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Представник НАБУ Оксана Митницька на брифінгу, розповіла, що мова йде про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. "Як встановило слідство, закупівля відбувалася через компанію-посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. В результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 млн доларів... Мова йде про ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - уточнила вона.

 

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