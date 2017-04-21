САП буде просити суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн

Затриманому екс-депутату ВР з фракції "Народний фронт" Миколі Мартиненку загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький на брифінгу у Києві, інформує Громадське.

Також він повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається клопотати про обрання запобіжного заходу депутату у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення 300 млн гривень застави.

"Позиція прокуратури наступна: будемо просити суд про обрання запобіжного заходу — утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави в сумі 300 млн грн. Чому 300 млн, тому що ми оцінюємо роль кожного зі співучасників у вказаній схемі", — сказав Холодницький.

Наразі клопотання вже передали адвокатам Мартиненка, після цього почнуться суд з обрання запобіжного заходу.

"Попри заяви деяких "фейсбукерів", ми не знаємо, хто буде суддя. Чекаємо на суд. Сподіваюся, запобіжний захід оберуть сьогодні", — зазначив Холодницький.

Обвинувачення представлятимуть Андрій Перов і Роман Симків. Вони ж представляють САП і у справі Романа Насірова.