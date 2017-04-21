Мартиненку загрожує до 12 років ув'язнення
Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький на брифінгу у Києві, інформує Громадське.
Також він повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура збирається клопотати про обрання запобіжного заходу депутату у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення 300 млн гривень застави.
"Позиція прокуратури наступна: будемо просити суд про обрання запобіжного заходу — утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави в сумі 300 млн грн. Чому 300 млн, тому що ми оцінюємо роль кожного зі співучасників у вказаній схемі", — сказав Холодницький.
Наразі клопотання вже передали адвокатам Мартиненка, після цього почнуться суд з обрання запобіжного заходу.
"Попри заяви деяких "фейсбукерів", ми не знаємо, хто буде суддя. Чекаємо на суд. Сподіваюся, запобіжний захід оберуть сьогодні", — зазначив Холодницький.
Обвинувачення представлятимуть Андрій Перов і Роман Симків. Вони ж представляють САП і у справі Романа Насірова.
Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.
У НАБУ і САП пізніше розповіли деталі справи екс-нардепа, його підозрюють у розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Представник НАБУ Оксана Митницька на брифінгу, розповіла, що мова йде про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. "Як встановило слідство, закупівля відбувалася через компанію-посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. В результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 млн доларів... Мова йде про ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - уточнила вона.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану