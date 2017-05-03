Марушевська розповіла, що її звинувачують у збитках на сім мільйонів гривень
Про це Юлія Марушевська написала на своїй сторінці в Facebook, з посиланням на ухвалу Печерського суду.
"Це одна з ухвал Печерського суду, за якими проводились обшуки. Подібна була і у тих, хто приходив під двері моєї квартири. Підстава – начебто завдані збитки державі у сумі 6,92 мільйонів гривень через "сумнівні доручення", які передбачали оформлення товарів за ціною вказаною в контракті", – зазначила Марушевська.
Вона пояснила, що йдеться про два документи: доручення, яке передбачає оформлення за ціною в контракті товарів з 37 країн та доручення щодо великих платників податків.
"Саме ті доручення, за які нам тоді дорікали "професіонали", що вони просто дублюють норми митного кодексу. Це ті доручення, які забрали у митників можливість вирішувати на власний розсуд скільки коштує ваш товар і таким чином значно обмежили поле для вимагання хабарів. І так, ці доручення вже були визнані судом як правомірні", – нагадала Марушевська.
Вона підкреслила, що її команда протягом року розповідала про ці нововведення публічно на різноманітних заходах, в медіа.
"І лише після того, як ми пішли з митниці, дуже "оперативні" прокуратура та СБУ угледіли в цьому злочинні дії та шкоду державі. Не в мільярдних схемних потоках злочинних кланів, які керують нашою країною! Де юре, нас звинувачують у намаганні провести реальні зміни. Де факто – справа є спробою дискредитації в очах суспільства нашої роботи, яка збурила корупційну систему", – написала вона.
Зазначимо, 3 лютого у ГПУ заявили, що не проводили обшуки у помешканні екс-глави Одеської митниці Марушевської.
Раніше Марушевська написала у Facebook, що Служба безпеки України і Генпрокуратура намагаються провести обшук у її квартирі.
Нагадаємо, що НАЗК відправила до суду справу колишньої начальниці одеської митниці Юлії Марушевської.
5 грудня голова Одеської митниці Юлія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.
Раніше, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляв, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.
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