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Марина Порошенко на каналі Ахметова вестиме спортивну передачу

Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку
Дружина Президента України Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".
Марина Порошенко на каналі Ахметова вестиме спортивну передачу Скріншот

В анонсі на сторінці Facebook телеканалу повідомляється, що рубрика виходитиме в рамках програми "Ранок з Україною". Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку.

Зазначається, що в програмі будуть показуватися прості вправи.

Як відомо, телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Нагадаємо, у листопаді минулого року дружина Президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".

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29 04 2017 13:45
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