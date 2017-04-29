НОВИНИДружина Президента України Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марина Порошенко на каналі Ахметова вестиме спортивну передачу
Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку
Скріншот
В анонсі на сторінці Facebook телеканалу повідомляється, що рубрика виходитиме в рамках програми "Ранок з Україною". Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку.
Зазначається, що в програмі будуть показуватися прості вправи.
Як відомо, телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.
Нагадаємо, у листопаді минулого року дружина Президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 04 2017 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles