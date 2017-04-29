Марина Порошенко на каналі Ахметова вестиме спортивну передачу

Дружина Президента України Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".

В анонсі на сторінці Facebook телеканалу повідомляється, що рубрика виходитиме в рамках програми "Ранок з Україною". Перший випуск очікується 15 травня о 7:15 ранку.

Зазначається, що в програмі будуть показуватися прості вправи.

Як відомо, телеканал "Україна" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", власником якого є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Нагадаємо, у листопаді минулого року дружина Президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".