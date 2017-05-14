Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми на телеканалі Ахметова

Дружина Президента України Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми, яку вона вестиме на телеканалі олігарха Ріната Ахметова.

Про це Президент Петро Порошенко сказав на великій прес-конференції 14 травня в Києві.

"У нас дуже демократичні стосунки в родині. Моя дружина веде активну громадську діяльність. Вона вирішила зробити програму абсолютно не політичну, і вона зі мною не радилась. Потім я подивися анонс – і мені сподобалось", – повідомив Порошенко.

Нагадаємо, дружина Президента України Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".