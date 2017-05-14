Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми на телеканалі Ахметова

Анонс програми Президентові сподобався
Дружина Президента України Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми, яку вона вестиме на телеканалі олігарха Ріната Ахметова.
Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми на телеканалі Ахметова Скріншот

Про це Президент Петро Порошенко сказав на великій прес-конференції 14 травня в Києві.

"У нас дуже демократичні стосунки в родині. Моя дружина веде активну громадську діяльність. Вона вирішила зробити програму абсолютно не політичну, і вона зі мною не радилась. Потім я подивися анонс – і мені сподобалось", – повідомив Порошенко.

Нагадаємо, дружина Президента України Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2017 18:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.