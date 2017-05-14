CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДружина Президента України Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми, яку вона вестиме на телеканалі олігарха Ріната Ахметова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Марина Порошенко не радилась із чоловіком щодо програми на телеканалі Ахметова
Анонс програми Президентові сподобався
Скріншот
Про це Президент Петро Порошенко сказав на великій прес-конференції 14 травня в Києві.
"У нас дуже демократичні стосунки в родині. Моя дружина веде активну громадську діяльність. Вона вирішила зробити програму абсолютно не політичну, і вона зі мною не радилась. Потім я подивися анонс – і мені сподобалось", – повідомив Порошенко.
Нагадаємо, дружина Президента України Марина Порошенко вестиме рубрику "У ритмі спорту з Мариною Порошенко" на телеканалі "Україна".
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