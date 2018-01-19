Марина Порошенко стала керівником Культурного фонду
"19 грудня міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду", - повідомляє сайт Міністерства культури.
Обіймаючи посаду, Марина Порошенко зазначила: "Для мене велика честь бути обраним керівником Українського культурного фонду. Спасибі за прояв високої довіри з боку авторитетних і шанованих діячів української культури і мистецтва!".
"Переконана, що Культурний фонд сприятиме модернізації сектора культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни, стимулювати розвиток креативного молодого покоління, підтримувати старти культурних і мистецьких проектів через систему прозорих конкурсів, розвивати науково-дослідну діяльність мистецької спільноти, а також - співпрацювати з українською діаспорою та формувати позитивний імідж України в світі", - додала вона.
Також під час обговорення діяльності Українського культурного фонду оголошено про конкурсний відбір на посаду Виконавчого директора, який триватиме з 22 січня по 2 лютого.
Нагадаємо, що дружина Президента Петра Порошенка Марина заплатила 4 тисячі 500 гривень за виробництво ролика-привітання на базі студії державного каналу іномовлення UA/TV.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа