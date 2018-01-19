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Марина Порошенко стала керівником Культурного фонду

За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради
Міністр культури Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину.
Марина Порошенко стала керівником Культурного фонду Марина Порошенко. Фото: tsn.ua

"19 грудня міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду", - повідомляє сайт Міністерства культури.

Обіймаючи посаду, Марина Порошенко зазначила: "Для мене велика честь бути обраним керівником Українського культурного фонду. Спасибі за прояв високої довіри з боку авторитетних і шанованих діячів української культури і мистецтва!".

"Переконана, що Культурний фонд сприятиме модернізації сектора культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни, стимулювати розвиток креативного молодого покоління, підтримувати старти культурних і мистецьких проектів через систему прозорих конкурсів, розвивати науково-дослідну діяльність мистецької спільноти, а також - співпрацювати з українською діаспорою та формувати позитивний імідж України в світі", - додала вона.

Також під час обговорення діяльності Українського культурного фонду оголошено про конкурсний відбір на посаду Виконавчого директора, який триватиме з 22 січня по 2 лютого.

Нагадаємо, що дружина Президента Петра Порошенка Марина заплатила 4 тисячі 500 гривень за виробництво ролика-привітання на базі студії державного каналу іномовлення UA/TV.

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19 01 2018 18:53
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